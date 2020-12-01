انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في دمياط اليوم

أعلنت هندسة كهرباء دمياط، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر سعد، اليوم الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.





وأوضحت شركة الكهرباء في بيان لها، أنه من المقرر فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر كل من قرى الزهراء وميت أبو وعزبة أبو طه بانقطاع الخدمة.





ومن المقرر فصل مغذي السنترال من لوحة توزيع كفر سعد في الثامنة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا لعمل صيانة للمحول.





وأهابت الشركة في بيانها المواطنين باتخاذ التدابير الأزمة والتعامل مع فصل التيار الكهربائي لحين صيانة الكابلات وعودة التيار مرة أخرى.





ويتمثل انقطاع الطاقة الكهربائية بثلاثة أشكال رئيسية، هي كالآتي:[١] الانقطاع الدائم: ويظهر على هيئة وميض في الإضاءة الكهربائية لمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، وينتج عن عطل في الشبكة الكهربائية يُمكن معالجته خلال وقت قصير جدًا. الانقطاع المؤقت أو خفت الطاقة: وينتج عن انخفاض قيمة الجهد الكهربائي في الشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى خفت توهج الأضواء. الانقطاع الكلي أو التعتيم الكلي: ويُعدّ أكثر أشكال انقطاع الطاقة الكهربائية شيوعًا، بالإضافة إلى كونه الأكثر خطورة وضررًا، إذ تنقطع الطاقة الكهربائية بشكل كلي عن الشبكة لعدة أسباب، منها كثرة الأعطال غير المتوقعة التي لا يستطيع النظام معالجتها بنفس الوقت، أو من الممكن أن تنقطع الكهرباء كنتيجة لقطع التيار بشكل كلي من مُشغِّل الشبكة الكهربائية نفسه بسبب تلف المعدات، وقد يدوم الانقطاع الكلي لفترات قصيرة أو طويلة تتجاوز عدة أيام. أسباب انقطاع الكهرباء تختلف أسباب انقطع التيار الكهربائي تبعًا لعدة عوامل.





منها ما يأتي: الأسباب الطبيعية هناك عدة أسباب طبيعيّة وراء انقطاع الكهرباء، ويُمكن تلخيصها على النحو الآتي:[٢] البرق: بالنظر للآليّة التي يعمل بها البرق، يُلاحظ أنّه يبحث عن أسرع مسار له ارتفاع كبير يوصله إلى لأرض، ومن أكثرها شيوعًا أعمدة الكهرباء، والأسلاك الكهربائيّة،، والمحولات الكهربائية، مما يتسبب بحدوث تلف كبير فيها، ينتج عنه انقطاع الطاقة الكهربائيّة، وتُعدّ الأشجار، وخاصة الطويلة منها مركزًا لضرب البرق أيضًا.[٢] الرياح: يؤدي هبوب الرياح العنيفة إلى تحريك خطوط الكهرباء، وتأرجحها، متسببًا حدوث تماس كهربائي ينتج عنه قطع في الطاقة الكهربائيّة، كما يُمكن أن تتسبب الرياح بسقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، مما يؤدي إلى قطع أو سقوط الخطوط، وبالتالي حدوث أضرار جمّة في البنية التحتيّة التي تنقل الطاقة الكهربائيّة.[٢] الثلج والجليد: يتسبب الوزن الزائد لتراكم الثلج والجليد على الأسلاك وخطوط الكهرباء بكسرها، إلى جانب تراكمها على أغصان الأشجار، والتسبب بانكسارها أيضًا وسقوطها على أسلاك الكهرباء.





والتسبب بانقطاع الطاقة الكهربائيّة.[٢] الأمطار والفيضانات: حيث يؤدي هطول الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى ذوبان كميات كبيرة من الثلوج إلى تدفق كميات كبيرة من المياه، وتَشكُّل الفيضانات، حيث تؤدي ذلك إلى تلف معدات نقل وإيصال الطاقة الكهربائيّة، سواءً أكانت فوق الأرض، أم تحتها.[٢] الحيوانات: تُعدّ الحيوانات من أبرز الأسباب الطبيعيّة المؤدية لانقطاع الكهرباء، وربما يعود هذا لكون معدات وأجهزة نقل الطاقة الكهربائيّة دافئة نوعًا ما، مما يدفع الحيوانات للاختباء وبناء الأعشاش بجانبها شتاءً، وبالتالي التعرض لاحتماليّة انقطاع الكهرباء، إضافة إلى ذلك قد يؤدي تسلّق الحيوانات على المحولات الكهربائيّة ومعدات الطاقة الكهربائيّة إلى إيقاف تشغيلها.





مما يحمي بقيّة أنظمة نقل وتحويل الكهرباء من التلف.[٣] الأشجار: تتسبب الأشجار بانقطاع خطوط الكهرباء، نتيجة سقوط أحد أغصانها، أو سقوطها بحد ذاتها عليها على خطوط الكهرباء، بسبب أنماط الطقس المختلفة، مثل: هبوب الرياح الشديدة، أو هطول الثلوج،[٤] كما قد يتسبب تشذيب الأشجار من قِبَل الأخصائيين قليلي الخبرة في سقوط أغصانها، وتماسها مع أسلاك الكهرباء، مما يؤدي في النهاية إلى انقطاع الطاقة الكهربائيّة.