200 أسرة من الأولى بالرعاية في المنيا تستفيد من معرض الأورمان لتوزيع الأثاث بالمجان .. صور

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب الأورمان بمحافظة المنيا نظم معرضين لتوزيع أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب الأورمان بمحافظة المنيا نظم معرضين لتوزيع الأثاث المنزلى استفادت بهما (200) اسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرية زاوية برمشا مركز العدوة وقرية كفرالصالحين مركز مغاغه بالمنيا .





وأوضح شعبان أن تنظيم المعارض ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا





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وأشار إلي أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنيا تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.





يذكر أن مكتب مشروعات المنيا يواصل توزيع عدد 6 ألاف بطانيه و10 ألاف كرتونة مواد غذائية و100 طن من الدواجن للأسر الاولى بالرعاية فى محافظة المنيا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة

جاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية، وذلك ضمن اكبر قافلة انسانية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى وان التوزيع يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واجمالى ما تشارك به الاورمان 80 ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طن من الدواجن.