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رياضة

الفار والتحكيم والإخراج.. خالد الغندور يعلن عن نجم مبارة الزمالك وطلائع الجيش

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الاعلامى خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا , تدوينة من خلال حسابة السخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " عقب انتهاء لقاء الزمالك وطلائع الجيش فى دور نصف نهائى كاس مصر . 

وكتب الغندور " كابتن البنا و تقنية الفار و الاخراج هم نجوم اللقاء اليوم ". 

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الفوز على منافسه نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.

وتمكن طلائع الجيش من الصعود إلي نهائي كأس مصر عقب الإطاحة بنادي الزمالك لينتظر الفاز من فريقي الأهلي والاتخاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل 

بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .
ووفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .
وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل  إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .
وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير  في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.

وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها  في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".

وأحرز عمرو مرعي الهدف الثالث في الدقيقة "112" من أحداث المباراة من خلال إستغلا ل الخطأ الدفاعي للاعبي الزمالك 

كابتن البنا و تقنية الفار و الاخراج هم نجوم اللقاء اليوم

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Elghandour‎‏ في الثلاثاء، ١ ديسمبر ٢٠٢٠
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