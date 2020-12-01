اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر47 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5412 نقطة بنسبة هبوط بلغت 87ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر181 مليون سهم تمت عبر 12946 صفقة نقدية بقيمة 3ر82 مليون دينار كويتي .





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 2217 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 ملايين دينار .





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كما انخفض مؤشر السوق الأول 58 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5950 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر149 مليون سهم تمت عبر 10729 صفقة بقيمة 2ر79 مليون دينار .





فيما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 89ر0% مسجلًا 78ر11040 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 36ر1% ليصل إلى 71ر2068 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 1ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 56ر3016 نقطة.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر4 مليار جنيه ليصل إلى 8ر640 مليار جنيه، بعد تعاملات إجمالية بالسوق بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه.