تسوية النزاعات والإنتاج أول 2021.. إيني الإيطالية تعلن إعادة تشغيل محطة تسييل الغاز في دمياط

أعلنت شركة إيني، عملا النفط الإيطالية، توصلها إلى اتفاق مع شركائها لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر وللتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بشركة يونيون فينوسا للغاز، وذلك في بيان عبر الموقع الرسمي للشركة نشر اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، تسمح اتفاقيات اليوم ، التي تتماشى مع الاتفاقات التي تم الانتهاء منها في فبراير الماضي وتأخذ في الاعتبار تطور سيناريو الطاقة، بتعزيز أهداف إيني الاستراتيجية من حيث نمو محفظتها من الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما في مصر، حيث الشركة هي الشركة الرئيسية منتج الغاز، وهي ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف المعنية لحل جميع النزاعات المعلقة.





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ووقعت إيني اليوم سلسلة من الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية متمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS)، وشركة Naturgy الإسبانية، والتي تمهد طريقة لإعادة تشغيل مصنع دمياط لتسييل الغاز في مصر بحلول الربع الأول من عام 2021، والتسوية الودية للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا غاز وسيجاس مع إيجاس وجمهورية مصر العربية وإعادة الهيكلة اللاحقة لشركة يونيون فينوسا غاز نفسها، والتي ستكون أصولها مشتركة بين الشركاء Eni و Naturgy.





ويعد مالك مصنع التسييل هو شركة SEGAS ، المملوكة بنسبة 40٪ لشركة Eni من خلال Union Fenosa Gas (50٪ Eni و 50٪ Naturgy)، وتبلغ سعة المحطة 7.56 مليار متر مكعب سنويًا، لكنها معطلة منذ نوفمبر 2012.





وتسمح العملية، الخاضعة لتفويض السلطات الأوروبية وتخضع للوفاء بشروط معينة سابقة، بتعزيز وجود Eni في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وهي منطقة رئيسية لتوريد الغاز الطبيعي، وهو مورد مهم لانتقال الطاقة .





وعلى وجه الخصوص ، سيتم نقل مشاركة يونيون فينوسا غاز في مصنع دمياط (80٪) بنسبة 50٪ إلى إيني و 30٪ إلى إيجاس. وبالتالي ، فإن المساهمة الناتجة في SEGAS ستكون Eni 50٪ و EGAS 40٪ و EGPC 10٪. ستتولى Eni أيضًا عقد شراء الغاز الطبيعي للمحطة وستتلقى حقوق التسييل المقابلة ، وبالتالي زيادة أحجام LNG في محفظتها بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويًا ، والتي ستكون متاحة على أساس FOB ، مع لا قيود الوجهة.





فيما يتعلق بأصول يونيون فينوسا غاز خارج مصر ، ستتولى إيني الأنشطة التجارية للغاز الطبيعي في إسبانيا، مما يعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية.





تأتي الاتفاقية في لحظة مهمة، عندما يعود الفضل أيضًا إلى الوقت السريع لتسويق اكتشافات الغاز الطبيعي لشركة إيني، لا سيما تلك الموجودة في حقلي ظهر ونوروس، حيث استعادت مصر طاقتها الكاملة لتلبية الطلب المحلي على الغاز ويمكنها تخصيص فائض إنتاج لـ التصدير من خلال مصانع الغاز الطبيعي المسال.