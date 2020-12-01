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منسق مشروع مكونات الألبان : الدعم الكبير للقطاع لم يحدث من قبل.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:54 م
لدكتور عبد الرشيد
لدكتور عبد الرشيد غانم متسق مشروع مكون الالبان
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الالبان بوزارة الزراعة أن مصر اليوم فى عيد لوجود عدد كبير من مراكز تجميع الالبان مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الألبان  وهو دعم الكبير الذي لم يحدث من قبل.


وأضاف الرشيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدولة تقوم بتقديم القروض الميسرة لمن يريد انشاء مراكز تجميع الالبان تيسيرا على الجميع.


وتابع منسق مشروع مكون الالبان بوزارة الزراعة أن هناك منظومة الجودة العالمية تؤهل هذا المكان أن كل منتجات الألبان  جاهزة لعملية التصدير وينعكس على زيادة الدخل وسعر المنتج المصري لاتباعه القواعد العالمية.


قال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان، إن المشروع له أكثر من بعد، منه البعد الأمني والبعد الاقتصادي والأمن الغذائي، والذي يصب في النهاية لصالح المواطن وصالح مصر.


وأضاف غانم، خلال حواره للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مراكز الألبان هدفها تجميع الألبان ، وهناك أكثر من قطاع لإنتاج الألبان علي مستوى مصر، منها القطاع الصغير علي مستوى التربية الفردية، والقطاع المتوسط مزارع صغيرة، والقطاع النظامي فائق الجودة وهي المزارع النظامية.


وأشار إلى أن المزارع النظامية تسير نحو النسق العالمي في الإنتاج وفي المعايير العالمية، مشيرا الى ان المزارع النظامية لا تشكل إلا 10 % من الإنتاج الكلي.


وأكد أن دولة الهند هي الأولى على مستوي العالم في إنتاج الألبان، وتساهم بنحو 18% من الإنتاج العالمي.


وتابع أن إجمالي الإنتاج العالمي من الألبان 852 مليون طن، تساهم الهند في إنتاج نسبة كبيرة منها .


وأشار إلي أن الجوهر في إنتاج الألبان لا يكمن في عدد الحيوانات، ولكن قدرتها على الإنتاج، حيث تعتمد الهند على الحيوانات الصغيرة.


ومن جانب اخر ، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضٍ وعادل على مدار العام.
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