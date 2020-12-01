بعد خلافات قوية مع نتنياهو.. جانتس يعلن دعمه لحل الكنيست

أعلن وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بني جانتس أن كتلته ستصوت لحل الكنيست غدا الأربعاء.





وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، من المتوقع أن يقدم حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني جانتس دعمًا مبدئيًا لمشروع قانون حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة عند طرحه للتصويت الأربعاء، بحسب تقارير تلفزيونية مساء الإثنين، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الإسرائيليين سيجدون أنفسهم قريبًا. صندوق الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين.





قالت القناة 13 إن كبير موظفي جانتس، مايان إسرائيلي تحدث مساء الإثنين مع كبير موظفي نتنياهو، آشر أوهايون، وأبلغه أن حزب أزرق أبيض "سيصوت لصالح حل الكنيست يوم الأربعاء".





كان حزب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليكود وحزب أزرق أبيض على خلاف منذ بدء تحالف تقاسم السلطة في مايو، لكن العلاقات بين الاثنين وصلت إلى الحضيض في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب الموعد النهائي للميزانية.





قرار جانتس سيقضي على أي آمال لديه في تولي رئاسة الوزراء، كجزء من صفقة التناوب ويضع المسمار الأخير في تحالف الأحزاب المشؤوم بعد نصف عام تقريبًا.





وفقًا للقناة 12، فإن المحادثات بين الليكود وأزرق أبيض لمحاولة حل المأزق لم تؤد إلى أي مكان، على الرغم من أن جانتس ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال تقديم الليكود حلًا وسطًا لتفادي إجراء انتخابات مبكرة.





وقال التقرير غير المرفق بمصدر إن كبار أعضاء حزب أزرق أبيض ''يفضلون حل التحالف وأنه من المرجح أن يحذو جانتس حذوه ويعلن القرار في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء.



