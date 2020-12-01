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رياضة

أبطال أوروبا| شوط أول سلبي بين ريال مدريد وشاختار

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد الإسباني وشاختار الأوكراني بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول، استحواذا واضحًا لـ لاعبي شاختار الأوكراني على الكرة، كما شهد ضياع انفراد من جانب البرازيلي تايسون لاعب الفريق الأوكراني.

على الجانب الآخر، قام لاعبو ريال مدريد في اللعب في وسط ملعبهم على أمل خطف الكرة وتحويلها لهجمة مرتدة، حيث جاءت كرة في الدقيقة 28 من جانب مودريتش بعد اقتطاعه للكرة في منتصف الملعب وإرسالها للهجوم ولكن بنزيما فشل ترجمتها إلى هدف.

وبدأ فريق ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، أوديجارد.

خط الهجوم: أسنسيو، رودريجو، بنزيما.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثانية ب 8نقاط بينما يحتل فريق شاختار المركز الثالث برصيد 5 نقاط من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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