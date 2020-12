جوجل تعلن أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2020.. تعرف عليها

أعلنت شركة جوجل Google العالمية، عن أفضل التطبيقات والألعاب للعام الجاري 2020، ضمن منصة تطبيقات هواتف أندرويد التابعة لها جوجل بلاي Google Play، في الهند والولايات المتحدة.





وقالت الشركة الأمريكية عبر مدونتها الرسمية: "فى هذا الوقت من العام نحتفل بأفضل ما يقدمه متجر بلاي Play"، وقد طلبت جوجل من مستخدميها التصويت لاختيار أفضل الألعاب والتطبيقات من أوائل الشهر الماضي حتي 23 نوفمبر.





ووفقا لما ذكره موقع ""bgr in، صوت المستخدمون لتطبيقاتهم المفضل خلال العام في كل فئة، وقد حصل تطبيق Disney + كأحد أفضل التطبيقات الترفيهية لهذا العام للمستخدمين في الولايات المتحدة.





ومع انتشار فيروس كورونا المستجد واتجاه المستخدمين إلى لاستخدام ألعاب الهواتف الذكية، حصلت لعبة SpongeBob: Krusty Cook-Off على مرتبة الشرف في فئة الألعاب، بينما فيلم Bad Boys for Life، على الأفضل بين فئة الأفلام لمستخدمي أندرويد، وبينما اختار رواد منصة بلاي كتاب If It Bleeds للمخرج ستيفن كينج ، ضمن فئة أفضل كتاب.





وتشمل أيضًا قائمة أفضل الألعاب لمستخدمي الولايات المتحدة على بعض الألعاب الأخرى من بين أفضل الألعاب المستقلةSky: Children of the Light وGris، ومن بين أفضل الألعاب الجماعية أو التنافسية لعبتي Legends of Runeterra وGwent وBrawlhalla.





ومن بين أفضل التطبيقات لعام 202، على نسخة متجر بلاي الأمريكية، حصل تطبيق الاسترخاء ووقت النوم Loóna، على لقب أفضل تطبيق للعام الجاري، ومن بين أفضل الأفلام على المنصة Bill & Ted Face the Music وJust Mercy وMiss Juneteenth وOnward وParasite.





وبينما صوت مستخدمي جوجل بلاي في الهند، لتطبيق الاسترخاء والنوم Sleep by Wysa، كأفضل تطبيق أندرويد لعام 2020، بينما تم منح Legends of Runeterra، لقب أفضل لعبة لهذا العام في الهند.





وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت جوجل عن مجموعة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، من بينها وورد وأكسل وباوربويت وغيرها باعتبارها الفائزة بجائزة أفضل تطبيق من اختيار المستخدمين في عام 2020، وحصلت لعبة بطولة لعبة الكريكيت الجزء الثالث WCC3، على أفضل لعبة من اختيار المستخدمين في الهند للعام الجاري.