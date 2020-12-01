العثور على رأس نمر مقطوعة في حديقة بتايلاند.. صور

عثر على نمر مقطوع الرأس من بين العديد من جثث الحيوانات الأخرى خلال غارة أمنية لضبط مهربين لحيوانات الحياة البرية في حديقة حيوان خاصة في تايلاند.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام مسؤولو الحياة البرية التايلانديون بهذا الاكتشاف الصادم في حديقة ومزرعة موكدا تايجر في مقاطعة موكداهان الشمالية الشرقية.

وعثروا على رأس نمر مقطوع وجثث نمر أخرى ، بما في ذلك أجزاء من الجسم ، في حملة على تهريب مشتبه به في الحياة البرية.

كما تم خلال المداهمة ضبط خمسة اشبال نمر حية يشتبه فى تهريبها بطريقة غير مشروعة الى حديقة الحيوان.

تم الإعلان عن أن النمور الخمسة وُلدوا في المنشأة ، لكن اختبارات الحمض النووي أظهرت أن ثلاثة منهم - أنثى ورجلين - لم يكونوا على صلة بأي نمور في الحديقة ، مما يشير إلى أنه تم تهريبهم ، حسبما قال مسؤولون.

أزالت السلطات النمور الأخرى لإجراء مزيد من الاختبارات الجنائية وتحقق حاليًا في اكتشاف رأس النمر في حديقة الحيوان.

وقالت صحيفة بانكوك بوست إن نتائج اختبارات الحمض النووي على 20 نمرا آخر ، بما في ذلك شبلين ، ستصدر في ديسمبر.

تأتي المداهمة الامنية بعد حملة مبكرة في حديقة الحيوانات الخاصة في يناير 2018 ، عندما صادر مسؤولو إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات (DNP) عشرات الأنواع المحمية محليًا ، بما في ذلك الباندا الحمراء والقردة مثل الدوقة الرمادية. منذ ذلك الحين ، كانت حديقة الحيوان تحت مراقبة الحكومة.