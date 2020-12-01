محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

كشف الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أياكس الهولندي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ويغيب البرازيلي "أليسون بيكر"، حارس مرمى ليفربول، عن تشكيل فريقه بسبب الإصابة.





ويقود محمد صلاح، تشكيل ليفربول الذي جاء كالآتي:





في حراسة المرمى: كيليير





خط الدفاع: نيكو ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون





خط الوسط: جيني فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتس جونز





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا





ويحتل ليفربول المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أياكس المركز الثاني برصيد 7 نقاط.





وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود، وفوز ليفربول يعني تأهله لدور الـ 16.



