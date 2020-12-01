من غير زفارة.. طريقة عمل البط المتبل

طريقة عمل البط المتبل

مكونات طريقة عمل البط المتبل

بطة مغسولة جيدا

بصل

قرن فلفل حار

ورق لورا

حبهان

مستكة

حبوب فلفل أسود

ملح

3 ملعقة صغيرة عسل نحل

2 فص ثوم مفروم ناعم

2 قرن فلفل احمر أو اخضر حار مفروم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت نباتى أو زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون



طريقة عمل البط المتبل



1- نضع ماء حتى يغلي في حلة كبيرة على النار.





2- نضيف البــطة ، البصل، الفلفل و البهارات و يترك على النار حتى الغليان.





3- تخفف النار و يضاف الملح ثم تترك حتى الوصول إلى مرحلة أقل من نصف تسوية.





4- تصفى من الماء جيدًا و نتركها لتبرد قليلًا.





5- نخلط فلفل أحمر حار، ثوم، فلفل اسود، بابريكا، شطة، ملح، زيت نباتي مخلوط بالسمن و عصير الليمون و عسل و نخلط جيدًا.





6- يتم دهن البطة بالمزيج السابق، ثم نضع البطة في صينية و ندخلها الفرن.





7- تترك في فرن 180 درجة حتى تنضج تمامًا (المدة حسب حجم البطة) من 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا.





8- أثناء تسويتها في الفرن ندهنها بالخليط السابق كل 15 دقيقة، حتى يُصبح اللحم طري و لونه ذهبي .