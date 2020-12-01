من غير زفارة.. طريقة عمل البط المتبل

تعتبر طريقة عمل البط المتبل من اكثر الوصفات التي يمكنك تقديم فيها البط بدون ان تشعري بالزفارة؛ حيث يمكن لهذه الوصفة ان تقديمها في المناسبات والعزومات، ويمكن بخطوات بسيطة تقدم من منزلك طريقة عمل البط المتبل .
وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطهي: 2 ساعتين
يكفي لـ : 6 اشخاص
ويمكن لـ طريقة عمل البط المتبل أن توفر لك الكثير من الوقت والمجهود، وتقديم البط بطريقة مختلفة في المنزل لتنال إعجاب عائلتك والأطفال أيضا، وهي وصفة ايضا ممتازة لتقديمها في المناسبات.
وتوجد الكثير من السعرات الحرارية في طريقة عمل البط المتبل بنسبة 100 سعرة حرارية، ويحتوي ايضا علي كمية من الدهون بنسبة 5 جرامات وعلى نسبة 5 جرامات من الدهون المشبعة، وتوجد في لحوم البط نسبة من الكوليسترول تساوي 20 ملي جرام، وتحتوي ايضا على عناصر مهمة مثل عنصر الصوديوم بنسبة 40 ملي جرام، وتحتوي لحوم البط على نسبة من الكربوهيدرات تساوي 13 ملي جرام والكثير من العناصر المفيدة للجسم وصحة الإنسان .
طريقة عمل البط المتبل
مكونات طريقة عمل البط المتبل
بطة مغسولة جيدا
بصل
قرن فلفل حار
ورق لورا
حبهان
مستكة
حبوب فلفل أسود
ملح
3 ملعقة صغيرة عسل نحل
2 فص ثوم مفروم ناعم
2 قرن فلفل احمر أو اخضر حار مفروم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت نباتى أو زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة عمل البط المتبل
1- نضع ماء حتى يغلي في حلة كبيرة على النار.
2- نضيف البــطة، البصل، الفلفل و البهارات و يترك على النار حتى الغليان.
3- تخفف النار و يضاف الملح ثم تترك حتى الوصول إلى مرحلة أقل من نصف تسوية.
4- تصفى من الماء جيدًا و نتركها لتبرد قليلًا.
5- نخلط فلفل أحمر حار، ثوم، فلفل اسود، بابريكا، شطة، ملح، زيت نباتي مخلوط بالسمن و عصير الليمون و عسل و نخلط جيدًا.
6- يتم دهن البطة بالمزيج السابق، ثم نضع البطة في صينية و ندخلها الفرن.
7- تترك في فرن 180 درجة حتى تنضج تمامًا (المدة حسب حجم البطة) من 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا.
8- أثناء تسويتها في الفرن ندهنها بالخليط السابق كل 15 دقيقة، حتى يُصبح اللحم طري و لونه ذهبي .