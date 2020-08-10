طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

طريقة تسوية البط

تعتقد بعض السيدات أن يحتاج تسوية البط الكثير من المكونات لإعداده على مائدة الطعام، ولكن تلك من المعتقدات الخاطئة، حيث أنه يتم تحضيره بأبسط المقادير الموجودة في المطبخ.

المكونات :

بط والوزن حسب الرغبة.

بقدونس.

ملح.

كرفس.

بصل مكعبات.

جزر مكعبات.

زيت.

فلفل أسود.

4 أكواب ماء.

طريقة تسوية البط :

1-نحضر وعاء مناسب على النار به القليل من الزيت.

2- نضيف قطع البط على النار بعد تسخين الزيت جيدا.

3- رش الملح والفلفل الأسود.

4- يتم تقليب البط على الجانبين لتحويلها إلى اللون البني والذهبي.

5- ثم نرفع البط على النار ونتركه جنبا.

6- نترك البط يهدا قليلا.

7- نزيل الجلد من البط نهائيا.

8- نحضر وعاء كبير الحجم نضع به الماء مع الكزبرة والبقدونس ونتركها نغلي.

9- وبعد الغليان نضع البط في الماء حتى تمام النضج.

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8- رصي البط في صينية وضعيها في فرن على درجة حرارة 180 درجة.

6- اتركي البط لمدة ساعة،مع التقليب من وقت لاخر.

2- ضعي جميع المكونات ما عدا الملح في الماء.

1- احضاء وعاء كبير الحجم به كمية مناسبة من الما.

تقع السيدات في مشكلة عدم إنجاز مهام المطبخ بطريقة سريعة ولاسيما وقت العزومات الكبيرة، لذلك نقدم اليوم أسرع طريقة لتسوية البط.

5- ضعيها في صينية فرن وادخليها على درجة حرارة 180.

-2 نقوم بخلط العسل الأبيض مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والبصل والثوم المفروم، والزيت.

1- سلق البط في ماء مغلي مع الفلفل الأسود والبهارات والبصل والفلفل الحار، واللورا والمستكة.

طريقة عمل البط بالبرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يعمل على تقوية المناعة، كما يساعد على إضفاء مذاق رائع في الطعام، ومن أشهر الأكلات التي نقوم بإعدادها بالبرتقال هو البط، تعرف على طريقة عمل البط بالبرتقال خلال السطور التالية.





المكونات :

بط مغسول جيدا.

زنجبيل.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

جزر.

عسل أبيض.

عصير برتقال.

عصير ليمون.

ريحان.





طريقة عمل البط بالبرتقال :

1- يغسل البط جيدا بالماء والدقيق والبرتقال.

2- تنقع البط في عصير الليمون عصير البرتقال لمدة ساعة.

3- نخلط باقي المكونات مع بشر البرتقال ونقوم بحشو البط من جميع الجوانب.

4- نرص البط في صينية فرن مع إضافة ماء كل نصف ساعة حتى لا تحرق.

5- ثم في النهاية ندهن البط بالعسل الأبيض على الوجه ونقوم بوضعها تحت الشواء.





طريقة عمل البط المتبل

من أبز الطرق التي يقبل عليها أمهر الشيفات على تحضيرها، هي البط المتبل





المكونات :

بط مغسول.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

كمون

زنحبيل.

ببريكا.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

زيت زيتون.





طريقة عمل البط المتبل :

1- نضع ماء في وعاء كبير الحجم حتى يغلي.

2- نضيف البــطة، البصل، الفلفل و البهارات و يترك على النار حتى الغليان.

3- تهدأ النار و يضاف الملح ثم تترك لتمام النضج.

4- إزالة البط من المرقة.

5- تخلط فلفل أحمر حار، ثوم، فلفل اسود، بابريكا، شطة، ملح، زيت مخلوط بالسمن و عصير الليمون و عسل و نخلط جيدًا.