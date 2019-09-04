طريقة عمل البط بالبرتقال من أشهى الأكلات التي تبحث عنها النساء خاصة في أوقات العزومات، فهذه الأكلة مناسبة لعدد كبير، كذلك تمنح سفرتك فخامة أمام ضيوفك، ويمكنك تعلم طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات سهلة وسريعة في منزلك دون الحاجة إلى شرائه جاهز .



مدة تحضير البط بالبرتقال : ساعة و نصف



الكمية : يكفي لـ 5 أفراد، ويمكن زيادة الكمية على حسب العدد



مكونات البط بالبرتقال :

بطة

ثمرة جزر

ثمرة بصل

ثمرة برتقال

كوب عصير برتقال

ثوم مهروس

2 ملعقة صلصة طماطم

2 ملعقى عسل ابيض

2 مكعب مرق

2 ملعقة كرفس مفروم

2 بصلة مفرومة

شرائح برتقال طازج

2 ملعقة بشر برتقال

2ملعقة مربى برتقال

ملعقة روزماري

حبهان و زنجبيل

ملح و فلفل اسود

ملعقة نشا



طريقة عمل البط بالبرتقال :



في وعاء ضيفي عصير البرتقال ثم ضيفي ملعقة النشا وضعي الخليط على النار ثم ضيفي مكعبات المرق وقلبي ثم ضيفي 2 ملعقة مربى البرتقال حتى يصبح الخليط سميكا ثم ارفعيه من على النار ثم ضيفي شرائح البرتقال واتركي الصوص



في وعاء اخر ضيفي البصل والثوم ومع نصف كوب عصير البرتقال مع المبشور والكرفس والبهارات وقلبي الخليط جيدا وقومي بتنظيف البط جيدا دون تقطيعه واحشي البطة بهذا الخليط.



على النار، ضيفي وعاء به ماء وضيفي البهارات والجزر المبشور مع شرائح برتقال وبصلة مقطعة واتركيه يغلي ثم ضيفي البطة واتركيها تغلي في الماء حتى تصبح مسلوقة.



بعد أن تنضج البطة، ضعيها في صينية وادهنيها بالزيت و الصلصة ثم ضيفي لها العسل، وضيفي لها كوب من الشوربة التي تم سلقها بها وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة ثم قلبيها على كل الجوانب حتى تنضج.