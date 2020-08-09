طريقة عمل الشيش طاووق في 15 دقيقة

طريقة عمل الشيش طاووق من أسهل الطرق التي تقوم بإعدادها الأمهات عند التفكير في طهي الفراخ، فهي تتكون من قطع صغيرة الحجم من صدور الفراخ، وتستغرق حوالي 15 دقيقة عند طهيها، فهي الحل الأمثل وبديل للوجبات السريعة.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أكثر من وصفة لـ طريقة عمل الشيش طاووق





طريقة عمل الشيش طاووق

يميل الشباب إلى تناول ساندوتشات سريعة التحضير دون معاناة، ولاسيما الأشخاص الذين يسكنون بمفردهم، فتكون تلك الوجبة هي أفضل خيار، وإليكم طريقة عمل الشيش طاووق





مكونات الشيش طاووق :

قطع دجاج مكعبات، والعدد حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.





طريقة عمل الشيش طاووق :

1- احضري وعاء مناسب الحجم وضعي به مكعبات الشيش طاووق.

2- أضيفي الليمون مع الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم.

3- رص الشيش طاووق في صينية، واضيفي على الوجه رشة زيت زيتون.

4- ضعي الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

5- قم ادخلي الصينية في الفرن جتى تمام النضج.





طريقة عمل شيش طاووق فراخ

لكل منا طريقته الخاصة عند طريقة تحضير الطعام، ولكن يقدم الشيف علاء الشربييني أسهل طريقة عمل شيش طاووق فراخ ، تعرفي عليها خلال السطور التالية..





مكونات شيش طاووق فراخ :

صدور فراخ مكعبات.

زبادي.

مسطردة.

كاتشاب.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات فراخ.

باربكيا.

بصل مكعبات.

فلفل رومي ألوان.





طريقة عمل شيش طاووق فراخ :

1- قومي بتتبيل مكعبات الشيش طاووق وضعيها في إناء مناسب ومغلق في الثلاجة لمدة ساعة.

2- بعد ربع ساعة قومي بتقليب الشيش طاووق جيدا.

3- قومي بوضع الشيش طاووق في الأسياخ مع الفلفل الرومي والبصل والطماطم.

4- رصي الفراخ على صينية أو شواية كهربائية حتى تمام النضج.





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طريقة عمل الشيش طاووق فراخ بدون اسياخ

يفضل بعض الأشخاص التخلي عن فكرة وضع الشيش طاووق في الاسياخ، وأن تطهى في صينية بالفرن بطريقة أسرع، تعرفي على الطريقة وفقا للشيف نجلاء الشرشابي.





مكونات الشيش طاووق فراخ بدون اسياخ :

أوراك فراخ مخلية مكعبات.

عصير ليمون.

عصير بصل.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

زبادي.

شطة.

ملح.

كمون.

بهارات.

زيت.





طريقة عمل الشيش طاووق فراخ بدون اسياخ :

1- قومي بتتبيل الفراخ بجميع المكونات في وعاء مناسب.

2- تغطية الوعاء جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة طويلة.

3- رص الشيش طاووق فراخ في صينية، وتغطيتها بالورق فويل وضعيها في الفرن حتى تمام النضج.





طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ





مكونات طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ :

مكعبات فراخ من الصدور أو الأوراك حسب الرغبة.

زبادي.

ملح.

فلفل أسود.

زنجبيل.

عصير ليمون.

عيش فينو.

زعتر.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

فلفل ألوان مكبات.

بصل مكعبات.





طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ :

1-اخلطي المكونات مع بعضها البعض مع الفراخ واتركيه في الثلاجة.

2- غطي المكونات جيدا.

3- ضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار ثم ضيفي اليها مكعبات الفلفل الألوان والطماطم والبصل.

4- قدميه في ساندوتشات فينو.





طريقة عمل الشيش طاووق فراخ على البوتاجاز

الشيش طاووق في الفرن أو على الشواية، ويفضل طهيه على البوتاجاز، وإليكم الخطوات. يتخلى البعض عن فكرة وضعفي الفرن أو على الشواية، ويفضل طهيه على البوتاجاز، وإليكم الخطوات.





مكونات الشيش طاووق فراخ على البوتاجاز :

مكعبات فراخ.

بصل مكعبات صغيرة.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

توابل.

مسطردة.

طماطم مكعبات.





طريقة عمل الشيش طاووق فراخ على البوتاجاز :

1- احضي وعاء على النار وضعي به كمية قليلة من الزيت.

2- اخرجي الشيش طاووق من الثلاجة بعد وضعه في التتبيلة لمدة ساعة أو أكثر.

3- ضعي الشيش طاووق على النار مع التقليب.

4- قدمي مع البطاطس المحمرة.











