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مرأة

بطريقة الكبابجي.. الشيش طاووق بالأسياخ

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحاول كل ربة المنزل تقديم اكلات مختلفة وبطرق جديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش طاووق بالاسياخ

المقادير

نص كيلو دجاج مخلي مقطع مكعبات ويفضل الأوراك 
كوب زبادي
ملعقتين مسطردة
بصلة مفرومة
٦ فصوص ثوم مهروسين
ملعقتين زعتر
ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل
رشه كركم
ملعقتين زيت زيتون
ملعقه سماق
عصير ليمون او ملعقة خل

طريقة التحضير

تبلي قطع ومكعبات الدجاج بالتتبيلة بعد ما نخلطها كلها مع بعضها واتركيه في التتبيلة ليلة كاملة أو على الأقل 6 ساعات
انقعي الأسياخ الخشبية في مياه لمدة ساعة لمنعها من الاحتراق ثم تغرز فيها قطع الدجاج
ضعي بالتبادل مع الدجاج فلفل أخضر وطماطم وبصل مقطعين مكعبات
يمكنكِ تشويهم علي الجريل ويمكنكِ وضعهم على البوتجاز من فوق وقومي بتغطيتهم قليلًا حتي يتصفي الدهون.
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