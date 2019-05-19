طريقة عمل البط المحمر

تحتار أغلب الفتيات المتزوجة جديد في تحضير العزومات في رمضان و التي من أشهرها عزومة البط المحمر.. لذلك نقدم لكي طريقة تحصير عمل البط المحمر بأسهل الطرق:



المقادير:

2 عدد فص ثوم

2 معلقة كبيرة سمن

2 معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 رشة حبهان (مطحون)

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 عود عيدان كرفس

1 عدد بطة

1 عدد بصلة مفرومة

نصف معلقة صغيرة بهارات دجاج



طريقة تحضير عمل البط المحمر:

-يجهز البط ويغسل.

-يغلى الماء وبه البصل والحبهان وورق اللورا.

-يوضع البط بدون ملح ويلاحظ ان يكون مقدار المرق ¾ ارتفاع البطة وتترك حتى النضج فيضاف الملح قبل النضج قليلا.

-ترفع من المرق وبسخن السمن ويحمر به.

-يمكن وضعها تحت الشواية بالفرن بعد دهنها بقليل من السمن او عصير الطماطم حتى تستوى نخرجها وتقدم ويمكن ان يتم تحميرها فى مقلاة ثم تقديمها.