طريقة عمل البط المحمر

تحتار أغلب الفتيات المتزوجة جديد في تحضير العزومات في رمضان و التي من أشهرها عزومة البط المحمر.. لذلك نقدم لكي طريقة تحصير عمل البط المحمر بأسهل الطرق:
المقادير:
2 عدد فص ثوم
2 معلقة كبيرة سمن
2 معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 رشة حبهان (مطحون)
1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 عود عيدان كرفس
1 عدد بطة
1 عدد بصلة مفرومة
نصف معلقة صغيرة بهارات دجاج
طريقة تحضير عمل البط المحمر:
-يجهز البط ويغسل.
-يغلى الماء وبه البصل والحبهان وورق اللورا.
-يوضع البط بدون ملح ويلاحظ ان يكون مقدار المرق ¾ ارتفاع البطة وتترك حتى النضج فيضاف الملح قبل النضج قليلا.
-ترفع من المرق وبسخن السمن ويحمر به.
-يمكن وضعها تحت الشواية بالفرن بعد دهنها بقليل من السمن او عصير الطماطم حتى تستوى نخرجها وتقدم ويمكن ان يتم تحميرها فى مقلاة ثم تقديمها.
المقادير:
2 عدد فص ثوم
2 معلقة كبيرة سمن
2 معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 رشة حبهان (مطحون)
1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 عود عيدان كرفس
1 عدد بطة
1 عدد بصلة مفرومة
نصف معلقة صغيرة بهارات دجاج
طريقة تحضير عمل البط المحمر:
-يجهز البط ويغسل.
-يغلى الماء وبه البصل والحبهان وورق اللورا.
-يوضع البط بدون ملح ويلاحظ ان يكون مقدار المرق ¾ ارتفاع البطة وتترك حتى النضج فيضاف الملح قبل النضج قليلا.
-ترفع من المرق وبسخن السمن ويحمر به.
-يمكن وضعها تحت الشواية بالفرن بعد دهنها بقليل من السمن او عصير الطماطم حتى تستوى نخرجها وتقدم ويمكن ان يتم تحميرها فى مقلاة ثم تقديمها.