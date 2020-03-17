لذيذة و مختلفة.. طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة

بطة

2 بصل مقطع

بصلة مقشرة

زيت

زبيب

حبهان صحيح

ورق لورا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة :



1- تنظف البطة جيدًا وننقعها في ماء بخل، وملح ثم نغسلها بالماء جيدًا.

2-

يخلط

البصل بالملح والفلفل الأسود، والكمون ونضيف الزبيب،

ونحشي

البطة، ونغلقها بالخلة.

3- في حلة على النار نضع الزيت والبصلة و ورق

والحبهان والمستكة، حتى تأخذ البصلة لون ذهبي فاتح.

4- ثم نضع البطة

و نشوحها

خمس دقائق.

5- نضيف ماء ساخنا وملحا ونتركها، حتى تمام النضج، ثم تقدم.