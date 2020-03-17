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مرأة

لذيذة و مختلفة.. طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:40 م
طريقة عمل البط الدمياطى
طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة
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آية التيجي
يمكن تحضير طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة، وهي وجبة لذيذة ومميزة للغاية، حيث قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة بوصفة مبتكرة ولذيذة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ : 120 دقيقة
تكفي لـ :  6 اشخاص

ويعتبر البط من اشهي الأكلات لمن يعشقون لحم الطيور، حيث ان طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة طريقة مميزة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وايضا الأطفال، حيث يمكن ايضا ان تقدميها في المناسبات، حيث انها بالتأكيد ستضيف لمسة مميزة على سفرتك.

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طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة

مقادير البط الدمياطى بالمرتة

بطة
2 بصل مقطع
بصلة مقشرة
زيت
زبيب
حبهان صحيح
ورق لورا
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود


طريقة عمل البط الدمياطى بالمرتة :

1- تنظف البطة جيدًا وننقعها في ماء بخل، وملح ثم نغسلها بالماء جيدًا.
2- يخلط البصل بالملح والفلفل الأسود، والكمون ونضيف الزبيب، ونحشي البطة، ونغلقها بالخلة.
3- في حلة على النار نضع الزيت والبصلة وورق اللورا، والحبهان والمستكة، حتى تأخذ البصلة لون ذهبي فاتح.
4- ثم نضع البطة و نشوحها خمس دقائق.
5- نضيف ماء ساخنا وملحا ونتركها، حتى تمام النضج، ثم تقدم.
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