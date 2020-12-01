شقيقة ضابط بحري تكشف القصة الكاملة لاختطاف سفينة على متنها مصريون في نيجيريا

قالت الدكتورة ماريا سمير، شقيقة ضابط بحري كيرلس سمير المختطف في نيجيريا، إن شقيقها يعمل مهندس ثالث علي مركب ميلان، مشيرة إلى أن آخر مرة تم التواصل معه كان يوم 25 أكتوبر في الصباح وكان على وشك التحرك من نيجيريا متوجها إلى الكاميرون.





وأضافت «سمير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية، أنه بعدما تحرك من نيجيريا بعدة ساعات تم انقطاع الاتصال وهذا من الطبيعي حدوثه بسبب تواجده بعرض البحر، ومن خلال متابعتها للسفينة عبر تطبيق علي هاتفها المحمول تبين أن السفينة توقفت في عرض البحر ولم تتحرك.





وتابعت شقيقة ضابط بحري كيرلس سمير المختطف في نيجيريا، أن المركب توقفت بالقرب من نيجيريا وبعد فترة قليلة تم إختفاء المركب من علي الخريطة نهائيا وهذه حدثت لأول مرة وهذه كان مقلقا للغاية ولكنهم توقعوا أن يكون ذلك عيبا في الإشارة أو غيره.





وأوضحت الدكتورة ماريا سمير، أنهم أنتظروا لمدة يومان حتي تظهر السفينة من جديد علي الخريطة ولكن منذ صباح أمس عرفوا بخبر أختطاف السفينة وتم التواصل مع صاحب السفينة وقام بطمئنتهم وقال لهم انه يتواصل معهم منذ يوم السبت الماضي بالاضافة إلى أن شقيقة معهم علي متن السفينة.





وأشارت إلى أن شقيقها تخرج من الجامعة منذ عام وهذا أول عمل يقوم به منذ 6 أشهر وكان يعمل علي سفينة خط سيرها في البحر الاحمر وقام بتغيرها والعمل علي سفينة ميلان.





ومن جانبها كشفت أمل مصطفى توفيق والدة الضابط بحري ثاني سعد شوقي المختطف على متن المركب المصري الذي اختطف أمام سواحل نيجيريا أن نجلها وظيفته الاساسية العمل على متن المراكب التجارية، مؤكدة أن أخر إتصال جري بينها وبين نجلها كان مع نهاية يوم الاربعاء وإمتد الانقطاع حتى الاحد فما كان منها إلا أن لجأت إلى الشركة اللبنانية وعلمت من خلالهم أن المركب جرى إختطافها .





وأضافت «توفيق» باكية في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة" :ابني لسه عريس ودي أول مرة يكون على الخط الإفريقي .. بكلم صاحب الشركة ومش عارفة هو بيطمني واللا المفاوضات حقيقية مع القراصنة

كانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"قد تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والاخر ضابط بحرى ثانى.





وناشدت والدة الشاب المصرى "سعد شوقي" الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة الخارجية والداخلية والهجرة والأكاديمية البحرية التى تخرج منها نجلها، لإنقاذه بعد أن تم خطفه هو و10 أشخاص من طاقم السفينة اللبنانية المختطفة بسواحل نيجيريا.





وأوضحت أن مدير الشركة اللبنانية قال إن القراصنة طلبوا 2 مليون دولار فدية من كل شخص وتم تخفيض المبلغ الى مليون دولار ثم إلى 300 ألف دولار.





وكان اختطف قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا مركبا يقل 10 أشخاص بينهم لبنانيون ومصريان وكاميروني، كانوا في طريقهم إلى الكاميرون.





وأوضح مالك المركب وهو لبناني يدعى عدنان الكوت، أن المركب كان ينقل بضائع وأشخاصا من نيجيريا باتجاه الكاميرون، قبل أن يتعرض لاختطاف من طرف القراصنة.



