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محافظ كفر الشيخ: قرارات إغلاق المحلات التجارية والورش ليس مرتبطا بكورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:50 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمد حليم قنديل
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ  في أول تطبيق   مواعيد   الغلق  التي قررها مجلس الوزراء إعتبارًا من اليوم  ان أجهزة محافظته التنفيذية تباشر تطبيق قرار  غلق المحال في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، قائلًا: " ان الاوان لان تنتظم الحياة  بالمواعيد الجديدة بالاضافة لاجراءات  كورونا الاحترازية ".


وكشف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية،  أن محافظته  قامت بحملات توعية حول مواعيد الغلق الجديدة قبل إنفاذ القرار اليوم الذي وافق الاول من ديسمبر لمدة 48 ساعة منذ صدور القرار حتى يكون التطبيق حازم .

وكشف المحافظ أنه ستكون هناك مرونة  في مهلة حددها بنحو 48 ساعة حتى تتكيف المنشات  مع القرارات الجديدة   مع إحتمالية عدم معرفة البعض بتفاصيل القرار، مؤكدًا أنه بعد 48 ساعة سيكون هناك تطبيق حازم لمواعيد الغلق  تصل إلى غلق المنشات المخالفة ".  


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن قرارات الإغلاق للمحلات التجارية والورش ليس مرتبطا بجائحة كورونا  مؤكدًا أن هناك العديد من الدول تطبق قرارات الإغلاق للمحلات التجارية وتحديد مواعيد محددة " .


وأعلنت محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة والمحولات تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جارٍ تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بتكلفة مالية مليون و 726 ألف جنيه، مؤكدا أن التوسعات العمرانية ،وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار. 

وأضاف نور الدين، انه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال 4 محولات بصرف محول قدرة 500 ك. ف.أ لمحول دار المناسبات بقرى شرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 447 ألف جنيه، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ب10 محولات بصرف محولين قدرة 800 ك.ف.أ لمحولات " ابوعيسوى _ عمر أفندي " بمدينة الحامول بتكلفة 972 ألف جنيه، .

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ب 3 محولات بصرف 1 محول قدرة 300 ك.ف.أ لمحول الكوم بمدينة مطوبس بتكلفة 307 ألف جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ،أن نتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين وجارٍ استكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك.
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