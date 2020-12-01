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رياضة

سامي قمصان: خسارة الزمالك أثرت على لاعبي الأهلي وهدف الاتحاد أعطانا "استفاقة"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:01 م
الجهاز الفني للاهلي
الجهاز الفني للاهلي
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محمد رشاد
أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هدف الاتحاد السكندري في مباراة الفريقين منح فريقه استفاقة في توقيت مهم.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر، ليبلغ المباراة النهائية للمسابقة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال قمصان :"هدف الاتحاد جعلنا ندرك خطورة الموقف، ونجحنا في الشوط الثاني في العودة وسجلنا هدفين".

وأضاف مدرب الأهلي :"نواجه دائمًا حسام حسن ونعرف أنه يعتمد على الكثافة العددية في وسط الملعب، وتعتمد طريقته على الجهد البدني لفريقه".

وأشار قمصان إلى أن علم فريقه بنتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في طرف نصف النهائي الأخر أثرت سلبيًا على فريقه وصنعت شيء من التراخي في بداية اللقاء.

وأنهى قمصان :"الخطيب اجتمع باللاعبين وحذرهم من غياب التركيز في هذه المباراة بسبب الاحتفالات بدوري أبطال إفريقيا، وبفضل الله نجحنا في المهمة لأننا نمتلك لاعبين رجال".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس.

الاتحاد تقدم بهدف سيسيه قبل أن يتعادل أفشة، ويضيف حمدي فتحي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ليرسل فريقه إلى النهائي.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل بحثًا عن لقبه رقم 37 في تاريخه بالمسابقة، بينما يحلم منافسه باللقب الأول.

ونجح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالزمالك حامل اللقب والتغلب عليه (3-1) ليمنع إقامة مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في النهائي.

ملخص المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم مبكر بحثًا عن هدف، وكاد أن يشكل خطورة في الدقيقة السادسة بهجمة سريعة انتهت بخطأ لصالحه ضد حسين الشحات، ليتصدى علي معلول للتنفيذ ويرسل الكرة إلى منطقة الجزاء الخضراء، لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس.

وأهدر مروان محسن أخطر فرص فريقه في الدقيقة 22 بعد تمريرة خلف الدفاع من حسين الشحات لينفرد مهاجم الأهلي قبل أن يطيح بالكرة بعيدًا عن المرمى باتجاه السماء.

وفي أول هجمة خطيرة للاتحاد تسلم رزاق سيسيه كرة خلف دفاع الأهلي لينفرد تمامًا في الدقيقة 36 ليتقدم لفريقه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 60 قبل أن تؤكد تقنية الفيديو عدم صحة قراره ليتم احتساب ضربة حرة خطيرة للاتحاد على حدود منطقة الجزاء انتهت بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 73 مرر علي معلول كرة ثابتة إلى محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليرسل قذيفة مدوية عانقت شباك الاتحاد السكندري لتعلن عن تعادل الأحمر.

وفي الدقيقة 89 قتل حمدي فتحي المباراة باستقبال عرضية رائعة من حسين الشحات حولها برأسية إلى الشباك ليعلن فوز الأحمر والوصول إلى النهائي.
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