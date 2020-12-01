الخدعة الأخيرة.. ترامب يجمع 170 مليون دولار قبل مغادرة البيت الأبيض

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، جمعت أكثر من 170 مليون دولار منذ يوم الانتخابات.









ونقلت عنه مصادر قولها إنه منذ يوم الانتخابات جمع ترامب وفريقه السياسي أكثر من 170 مليون دولار، كدعم له بعد مزاعمه بتزوير الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، واعتزامه تقديم طعون واسعة.









وقالت المصادر إن التبرعات تدفقت إلى خزائن لجنة جمع التبرعات المشتركة التابعة لترامب في أقل من أربعة أسابيع، بعد حث أنصار ترامب على التبرع لـ"صندوق الدفاع عن الانتخابات" بينما كان الرئيس المنتهية ولايته يضخم نظريات المؤامرة حول سرقة الانتخابات.









وأوضحت أن هذه الأموال ساهمت في التخفيف من ديون حملة ترامب وتمويل العملية السياسية المستقبلية للرئيس من خلال لجنة العمل السياسي، ما مكن لجنة العمل السياسي "Save America"، التي أطلقها ترامب بعد أقل من أسبوع من يوم الانتخابات، من تمويل حياته السياسية بعد البيت الأبيض، حتى لو لم يسع إلى منصب عام مرة أخرى.









وذكرت "سي إن إن" أن حملة ترامب رفضت التعليق على تقارير المبالغ المالية التي تم التبرع بها لهم.









جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حملة جمع الأموال التي قام بها ترامب بعد الانتخابات تجاوزت الـ150 مليون دولار.









وأعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بولاية ويسكونسن، للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية.









وقالت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، إن الدعوى تشمل 4 حالات تتضمن أدلة واضحة على بطلان نتائج التصويت المعلنة والتي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.









وتأتي الدعوى القضائية بعد يوم من اعتماد حاكم الولاية، توني إيفيرس بنتائج الانتخابات بفوز بايدن بأكثر من 20 ألف صوت .









والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.







