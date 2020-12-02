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فن

صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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محمد زاهر
احتفل صناع فيلم "خان تيولا" بالعرض الخاص للعمل داخل سينما مول العرب بمدينة 6 أكتوبر. 

كان ضمن الحضور من أبطال العمل نضال الشافعى ووفاء عامر واحمد كمال ومؤلف ومخرج الفيلم وسام مدني  .. و تواجد كل من أيتن عامر وحنان مطاوع وبشرى وخطيبها وأحمد التهامي ومحسن منصور لتهنئة أبطال العمل .

فيلم خان تيولا يشارك في بطولته كل من الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى ومن تأليف وإخراج وسام المدنى، ومن المقرر طرحه غدًا الأربعاء في دور العرض السينمائى .

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.

ومن ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
صناع "خان تيولا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. صور
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