ميدو: «فيه لاعبين في الزمالك لازم يتعلموا الأدب»

علّق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على خروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش.





الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.





وقال "ميدو" خلال تصريحات لقناة "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "الزمالك يخرج من بطولتين في 4 أيام دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، لقاء الزمالك مباراة مؤلمة للمشاهدة لأي زملكاوي، المشكلة في الزمالك أكبر من الكرة".





وتابع: "المشكلة الحقيقية التي تواجه الزمالك، أن اللاعبين معظمهم يشعرون بعدم الأمان بسبب الظروف الأخيرة ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة النادي".





وأكمل: "يوجد لاعبون داخل غرفة ملابس للزمالك (لازم يتعملوا الأدب)، عندما يكون هناك لاعب يأتي قبل مباراة هامة بـ48 ساعة ويأتي بوكيله ويطالب بالرحيل وعقده متبقي فيه موسمان، هذا شيء غير جيد".





وأتم: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول.

وأضاف: "اللاعبون فئات داخل الزمالك، بعضهم حصلوا على وعد من أمير مرتضى ورئيس النادي بأن عقودهم ستعدل، هم 5 أو 6 لاعبين مهمين جدًا في الفريق، لديهم تأكد كبير جدًا أن اللجنة المؤقتة لن تعدل عقودهم وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة داخل غرفة الملابس في الزمالك".

وأردف: "الزمالك يمتلك لاعبين أساسيين ومميزين عقودهم أقل من آخرين، على سبيل المثال حراسة المرمى في الزمالك الحارس الثالث محمد عواد عقده 11 مليون جنيه، والحارس الأساسي (أبو جبل) عقده 3.5 مليون جنيه، وجنش الحارس الثاني عقده 2.5 مليون جنيه".

واختتم: "كانت هناك وعود بتعديل العقود كانت مثل (الحقن المسكنة) وكان اللاعبون يعيشون عليها في الفترة الماضية وكانوا يحققون المكسب".



