مبروك عطية: طلب العلم للفتاة مُقدّم على الزواج.. فيديو

وأكد «نصر الدين» في إجابته عن سؤال: «هل أباح الإسلام الدخول بطفلة صغيرة؟»، أن الفقهاء لم يبيحوا الزواج من طفلة رضيعة، منبهًا على أن هذا الأمر لا يصح بالضَّرورة العقليَّة والبديهةِ الدينيَّة، وهو مستهْجَن طبعًا وحسًّا وعُرفًا، ومَمنوعٌ شرعًا.

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حكم زواج القاصرات

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون؛ لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع.





وأوضحت دار الإفتاء، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، كما أكد الفيديو على تعميق أسس ترابطها، وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها.



