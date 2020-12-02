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حوادث

مصرع شخص في تصادم.. وحبس الأم المتهمة بإلقاء نجلها بمقابر منيا القمح

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقى عامل بقرية الزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية طريق العبور- بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "عمرو إ" 30 سنة عامل مقيم قرية الزاومل، جثة هامدة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق العبور، وتم تحرير محضر ورفع آثار الحادث من الطريق.
وعلي جانب اخر فقد قررت نيابة منيا القمح حبس الأم المتهمه بإلقاء طفلها الرضيع بمقابر منيا القمح.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح من أحد المواطنين، بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى خلف مقابر النصارى بندر منيا القمح.

تم تحرير محضر رقم 11433 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2020.

ومن جانبها فقد توصلت التحريات التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، إلى قيام "م ح" 23 سنة ربة منزل مقيمة دائرة المركز بإلقاء الطفل، وتبين أن الطفل مولود من 10 أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وقررت النيابة العامة، حبس الأم وإيداع الطفل مستشفى منيا القمح لمتابعة حالته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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