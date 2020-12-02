التفاصيل الكاملة لتواجد الشركة المصرية العالمية للسيارات بمعرض ترانزميا 2020

شاركت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM Group إحدى شركات ألكان القابضة، بفاعليات معرض ترانزميا 2020 والذي أقيم بقاعة مصر الدولية للمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة النقل في الفترة من 25-22 نوفمبر 2020.





وخلال إفتتاحه للمعرض، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة الشركة حيث إستقبله كلًا من المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المصرية العالمية للسيارات والمهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي للمجموعة .





تواجدت الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM في المعرض بتوكيلاتها التالية وهم هيونداي العالمية لسيارات النقل التجارية، وتوكيل كوماتسو اليابانية وتوكيل مولدات ومحركات كامنز.





وتقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات بجناح شركة هيونداي العالمية للسيارات التجارية أحدث موديلات السيارة سولاتي "مايكروباص( 14 الي 17 راكبا)"، و المتوفره أيضا بمحرك غاز، بالإضافة إلي السيارة سولاتي "فان" مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية و الخدمية ، والتطبيقات الخاصة من نقل البضائع أو سيارة خدمة متنقلة ، إسعاف ومكتب متنقل.





حيث تمثل السيارة التجارية سولاتي الجيل الجديد من هيونداي ذو الجودة الفائقة والإمكانات المميزة التي توفر أعلي سبل الراحة والأمان من التصميم الداخلي والخارجي والعمر الأطول للمحرك ونظم التعليق المصممة خصيصًا للطرق المصرية.





بجناح كوماتسو اليابانية الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الإنشائية ومعدات المناجم والمحاجر منذ عام 1921، التي تتولي الشركة المصرية العالمية للسيارات أعمال المبيعات وخدمات ما بعد البيع الخاصة بها بفروعها المنتشرة بمصر.حيث تشارك الشركة بمعدات الإنشائية وتحريك تربة في مختلف المشروعات المصرية القومية

شاركت الشركة المصرية العالمية للسيارات أيضًا في معرض ترانزميا 2020 بجناح شركة كمنز العالمية المتخصصة في المحركات ووحدات توليد الطاقة الكهربائية وتم عرض مولد كمنز قدرة 550 ك.ف.أ داخل كابينة كاتم للصوت المصنوعة بأيدي مصرية و بأعلى معاير الجودة ومولد كمنز قدرة 2250 ك.ف.أ يعمل بمحرك كمنز طراز QSK60-G4 وهو نفس المحرك المستخدم في القطارات. ومحرك CGE-280 يعمل بالغاز الطبيعي قدرة 280 حصان.





حيث تتولي الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيل كمنز الحصري في مصر أعمال التوريد والصيانة وقطع الغيار وعقود التشغيل طويلة الأجل بكافة أنحاء الجمهورية لتوفر حلول أنظمة الطاقة لمختلف للتطبيقات التجارية والصناعية.





أثنى زوار ترانزميا 2020 على التواجد القوي والفعال للشركة المصرية العالمية للسيارات وعلى المنتجات المنوعة التى ضمتها اجنحتها بالمعرض والتي تتمتع جميعها بالجودة الفائقة والإمكانيات المميزة وأحدث ما وصل إليه التقنييات الحديثة بمجلات تخصصها بما يحفظ للشركة ريادتها ومكانتها المميزة بالسوق المحلية ويعزز من إسهامها لدعم الإقتصاد المصري والمشروعات القومية.

تأسست المصرية العالمية للسيارات عام 1979 وتضم المجموعة 28 توكيلًا من كبري الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات التي تمثل سلسلة عريضة من الأنشطة تتنوع ما بين السيارات الملاكي و السيارات التجارية و الأتوبيسات بالإضافة لمعدات البناء و التشييد والألات البحرية والمحركات والطاقة والسياحة ويعمل بها قرابة 2000 موظف فيما تنتشر فروعها البالغة 29 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة والعريش وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والأقصر وإدفو وأسوان ومرسى علم ووادي النطرون والمنيا وسوهاج والسويس.

