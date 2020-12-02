استمرار فعاليات حملة الـ١٦ يوما في أسبوعها الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حصدت الكثير من الحقوق، وحظيت بمكانة كبيرة في المجتمع لم تنالها من قبل وفي مقدمتها العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن المنشود بين المرأة والرجل في حمل المسؤوليات الوطنية وكذلك تهيئة كل الظروف والإمكانات التي تحقق مشاركتها البناءة في جميع المجالات.

وأضاف المحافظ أنه استكمالا لحملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تقام تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فإنه تستمر وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام في تنفيذ مبادرة ( معًا ضد العنف ) في اسبوعها الثاني بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بحضور الأستاذة الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الاستراتيجي بالمحافظة والمدرب الدولي المعتمد ، والدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالشرقية ، والدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق ، وشعبان فتحى مدير عام التنمية وشئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي ودعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والشيماء إبراهيم الداعية الاسلامية والقس يعقوب ويليام ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية وممثلي وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام والمراكز و المدن و الأحياء.

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أكدت الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الإستراتيجي بالمحافظة أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال توعيتها بمخاطر الزواج المبكر والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع ومناهضة كافة اشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة لتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة بالإضافة الي تفعيل تنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة من ذوى الهمم والعمل علي رفع مهاراتهن وتوفير فرص عمل منتجه لهن من خلال تدريبهن علي بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول علي قروض ميسرة لرفع مستوي معيشتهن.

أضافت الدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق إن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيًا واجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الثاني من ندوة التعريف بأشكال العنف الاسري والمجتمعي ضد المرأة تم استعراض أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة ومناهضة كافة أشكاله وتوضيح طرق الوقاية من العنف الواقع عليها بالإضافة الي عرض استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ والتي شملت ٤ محاور رئيسية ( التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحماية ) تهدف الي تعزيز دورها القيادي داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها في كافة القطاعات ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها وحمايتها من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات.