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رياضة

موسيماني يبدأ دراسة فريق طلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق طلائع الجيش وذلك استعدادًا لمواجهته يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر.


وكان الأهلي قد تأهل أمس الثلاثاء لنهائي كأس مصر عقب فوزه على الاتحاد السكندري ٢-١، كما صعد طلائع الجيش لنفس الدور بالفوز على الزمالك ٣-١.

ويبدأ موسيماني في دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع وذلك لتجهيز لاعبيه قبل مباراة السبت.

الجدير بالذكر أن موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، على أن يبدأ الفريق الأحمر غدًا الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.

وقلب النادي الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز مثير 2 /1 في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، فجر طلائع الجيش مفاجأة كبيرة وأطاح بالزمالك حامل اللقب بالفوز عليه 3 /1.

وعلى استاد السويس الجديد، تقدم المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه بهدف للاتحاد في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أدرك محمد مجدي افشة التعادل للاهلي في الدقيقة 71 ثم خطف حمدي فتحي هدف الفوز القاتل للكتيبة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة واحدة من لقب الكأس حين يلاقي طلائع الجيش في المباراة النهائية.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة على الطريق نحو موسم استثنائي بعد أن فاز في وقت سابق بلقب الدوري المحلي ثم لقب دوري أبطال افريقيا.

وعلى استاد برج العرب، ودع الزمالك بطولته المفضلة بعد أربعة أيام فقط من خسارته أمام غريمه التاريخي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

وتقمص أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي دور البطولة بتسجيله هدفين في مباراة اليوم.

وألغى الحكم هدفا سجله محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 11 بداعي التسلل.

وتقدم سمير بهدف للطلائع في الدقيقة 35 لكن محمود عبد الرازق شيكابالا أدرك التعادل للزمالك في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين والذي شهد عودة سمير لهز شباك فريقه السابق  بهدف أخر في الدقيقة 95 من ضربة جزاء.

وأكد عمرو مرعي أحقية طلائع الجيش في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في 113.
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