ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زاهي حواس: سمير صبري يتميز بقدرة فائقة على الحكي بأسلوب مبدع

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال الدكتور زاهى حواس عالم المصريات: إن سمير صبري فنان شامل، أدى أدوارا سينمائية لا يستطيع  أحد أن يجسد تلك الشخصيات مثله سوى ممثل عالمي محترف متسائلا متى يعطى هذا الفنان حقه.

وأضاف «أتذكر أنني عندما شاركت في برنامج النادى الدولى كنت خائفا جدا و مرتبكا وبالتالى خرج البرنامج بصورة سيئة، وأتذكر أن عمر الشريف كان يغار من ملكة وقدرة سمير صبرى على الحديث».

 وأضاف حواس: «أنا كنت وراء كتابة سمير صبري لمذكراته، وقد دفعت الكاتبة فتحية الدخاخني للاستماع لمذكرات سمير صبري وكتابتها حتى خرجت بهذا الشكل».

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات العمر كله" للفنان والإعلامي سمير صبري ، بحضور الدكتور زاهي حواس ، والإعلامي مفيد فوزي، والناشر محمد رشاد، والكاتبة فريدة الشوباشي، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وليلى علوي، وبشرا والكاتبة زينب عفيفي، والناقد محمود عبدالشكور، والكاتب الصحفيين؛ وجدي الكومي، وإيهاب الملاح، ومصطفى عبدالله، ومنة الله سامي.

واشار ان سمير صبري فنان متعدد ووفي يمتلك محبة خالصة، فلم أسمعه يتحدث بسوء عن أحد ودائمًا يتحدث بحب ويجمع الأصدقاء، فحن أمام شخصية فذه، يملك كل أدوات النجاح.

ويكشف الفنان سمير صبري في مذكراته التي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة تحت عنوان: «حكايات العمر كله» أسرار كثيرة عاشها في كواليس الحياة الفنية والسياسية عبر رحلة امتدت لما يقرب من نصف قرن.

ويؤكد الكتاب قصة زواج سيدة الغناء العربي أم كلثوم من الملحن الراحل محمود الشريف، وكيف أصبحت خطّا أحمر عند مصطفى أمين ويزيح الستار عن وقائع أخرى منها الأسباب التي دفعت عبدالحليم حافظ للتراجع عن قراره بالزواج من الفنانة سعاد حسني بعد أن شاهد صورتها مع ممثل عالمي كانت تؤدي أمامه دورًا سينمائيّا مما أثار غيرة العندليب الأسمر الذي كان يقضي لياليه يفتش عن «السندريلا» في سهرات أصدقائه!.

وينفي الكتاب قصة انتحار سعاد حسني في لندن، مستعرضًا تفاصيل أيامها الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يشيد بدور أبو العينين في الدفاع عن مصر بالخارج بعد 30 يونيو

شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته

وزير السياحة والآثار عن زاهي حواس: الأب الروحي

محمد أبو العينين: علينا استغلال زاهي حواس بشكل أفضل لصالح مصر

ترشيحاتنا

طعن أمام مجلس الدولة ضد قرار حل مجلس «مرتضى»

بعد الاعلان رسميا ... القصة الكاملة لـ ارتباط معز مسعود و حلا شيحة

حكايات من زمن فات.. كواليس خيانة محمد فوزى لـ مديحة يسرى بعد الزواج

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

انتقمت منها بلبانة.. شاهد رد فعل مفاجئ من راكبة استفزتها أخرى بشعرها الطويل

الفنان محمد عبد الحليم: أشرف زكى ساعدنى فى عمل عمليتين على نفقة النقابة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكوار تطرح jaguar f pace svr 2021 الجديدة كليا.. صور

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة