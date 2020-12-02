زاهي حواس: سمير صبري يتميز بقدرة فائقة على الحكي بأسلوب مبدع

قال الدكتور زاهى حواس عالم المصريات: إن سمير صبري فنان شامل، أدى أدوارا سينمائية لا يستطيع أحد أن يجسد تلك الشخصيات مثله سوى ممثل عالمي محترف متسائلا متى يعطى هذا الفنان حقه.





وأضاف «أتذكر أنني عندما شاركت في برنامج النادى الدولى كنت خائفا جدا و مرتبكا وبالتالى خرج البرنامج بصورة سيئة، وأتذكر أن عمر الشريف كان يغار من ملكة وقدرة سمير صبرى على الحديث».





وأضاف حواس: «أنا كنت وراء كتابة سمير صبري لمذكراته، وقد دفعت الكاتبة فتحية الدخاخني للاستماع لمذكرات سمير صبري وكتابتها حتى خرجت بهذا الشكل».





جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات العمر كله" للفنان والإعلامي سمير صبري ، بحضور الدكتور زاهي حواس ، والإعلامي مفيد فوزي، والناشر محمد رشاد، والكاتبة فريدة الشوباشي، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وليلى علوي، وبشرا والكاتبة زينب عفيفي، والناقد محمود عبدالشكور، والكاتب الصحفيين؛ وجدي الكومي، وإيهاب الملاح، ومصطفى عبدالله، ومنة الله سامي.





واشار ان سمير صبري فنان متعدد ووفي يمتلك محبة خالصة، فلم أسمعه يتحدث بسوء عن أحد ودائمًا يتحدث بحب ويجمع الأصدقاء، فحن أمام شخصية فذه، يملك كل أدوات النجاح.





ويكشف الفنان سمير صبري في مذكراته التي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة تحت عنوان: «حكايات العمر كله» أسرار كثيرة عاشها في كواليس الحياة الفنية والسياسية عبر رحلة امتدت لما يقرب من نصف قرن.





ويؤكد الكتاب قصة زواج سيدة الغناء العربي أم كلثوم من الملحن الراحل محمود الشريف، وكيف أصبحت خطّا أحمر عند مصطفى أمين ويزيح الستار عن وقائع أخرى منها الأسباب التي دفعت عبدالحليم حافظ للتراجع عن قراره بالزواج من الفنانة سعاد حسني بعد أن شاهد صورتها مع ممثل عالمي كانت تؤدي أمامه دورًا سينمائيّا مما أثار غيرة العندليب الأسمر الذي كان يقضي لياليه يفتش عن «السندريلا» في سهرات أصدقائه!.





وينفي الكتاب قصة انتحار سعاد حسني في لندن، مستعرضًا تفاصيل أيامها الأخيرة.