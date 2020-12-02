الأوقاف: تجديد إيفاد إمام متميز للعمل بإحدى جامعات السنغال

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء تجديد إيفاد الشيخ محمود عبد البديع إبراهيم محمد إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بجامعة شيخ انتاديوب بجمهورية السنغال .





وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي ، وفي إطار المستوى المتميز الذي وصل إليه أئمة الأوقاف إلى الدرجة التي أهلت نخبة من المتميزين منهم للعمل بالجامعات ، في ضوء طلب هذه الجامعات لإيفاد بعض أئمة الأوقاف للعمل بها .





وفي سياق آخر حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (508) مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11/ 2020م.





وتم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع، منها (782) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو (250) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة بلغت (43,359,384) جنيهًا , بالإضافة إلى فرش نحو (418) مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو (130) ألف متر مربع بالجهود الذاتية ، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.





ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، أن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.





وأوضح "طايع"، في تصريح ل " صدى البلد" ، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.









وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.



