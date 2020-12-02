على مقهى.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين بالفلكي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى بشارع ١٦ بالفلكى ومتفرعاته بنطاق حي المنتزه أول، بإجمالي ٤٨ مليون جنيه، من خلال الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحى.





واستنكر المحافظ بطء أعمال التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بالفلكي حيث بلغت نسبة الأعمال حتي الآن ٢٥٪.





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وعلي الفور كلف رئيس حي المنتزه أول بعمل اجتماع عاجلا بجميع القائمين والمسئولين عن تنفيذ المشروع لتسريع الأعمال في المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال مارس ٢٠٢١، محذرا الجميع بأنه لن يسمح بأي تقصير، وإذا لم يتم تسريع الأعمال بالمشروع خلال أسبوع سيتم استبدال الشركة القائمة علي الأعمال بأخري وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.





والتقى المحافظ عددا من أهالي منطقة الفلكي في أحد المقاهي الشعبية للاستماع مشكلاتهم، ووعد بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.





جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم، بمنطقة الفلكي للوقوف علي مستوي الخدمات بالمنطقة. بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل وممثلي مرور الإسكندرية.





وفي سياق متصل، تواصل محافظة الإسكندرية علي قدم وساق من خلال مديرية الطرق والنقل ، أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.









يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلق في 7يوليو ، إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة تقدر بـ ١٤٨.٣ مليون جنيه، ومدة تنفيذ ١٢ شهرا. حيث المنطقة تقع علي مساحة ١٨٦ فدانا، ويقطن بها حوالي ١٢١ ألف أسرة.





وأكد المحافظ أن جميع أعمال التطوير بها ستتم بالتوازي؛ بدءا من تطوير شبكة الصرف الصحي بها بتكلفة ٥٦ مليون جنيه وتركيب ٥٠٠ شنيشة جديدة فضلًا عن ٣٩٧ شنيشة القديمة، وتطوير الطرق بتكلفة ٧٤.٢ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٣١٥ شارع بالمنطقة. وكذا تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ٥.١ مليون جنيه من خلال تركيب ٧٥٠ ذراعا و٥٠ عمود إنارة.