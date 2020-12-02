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أخبار البلد

وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:53 م
صورة من عملية القفز
صورة من عملية القفز
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محمد الاسكندرانى
شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عرض قفز بالمظلات الذي أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار".

أقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة هي "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الرياضة، ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم. 

ونوه وزير الشباب والرياضة عن قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبري البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيرًا إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني علي حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدي مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة اليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

ولفت إلى أن وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة تعملان سويًا من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات .. صور
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