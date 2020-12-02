نوران أحمد الأولى على مستوى محافظة قنا في إلقاء الشعر

فازت الطالبة نوران أحمد رمضان محمد، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بقنا، بالمركز الأول في فرقتها الدراسية على مستوى مديرية قنا للتربية والتعليم في مسابقة إلقاء الشعر، بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى الإدارة، ليتم تصعيدها على مستوى المديرية، لتحصد المركز الأول أيضًا، متفوقة على طلاب الإدارات الأخرى.

وقالت الطالبة نوران أحمد رمضان، إن هذه المسابقة فرصة جيدة من أجل إكساب الطلاب مهارات إلقاء الشعر، وصقل مواهبهم الإبداعية، إضافة إلى تعويدهم الجرأة والشجاعة والثقة بالنفس في الإلقاء، ومواجهة الجماهير دون خجل أو تردد، وإكسابهم فنون تذوق الشعر.

و أضافت الطالبة الفائزة، ان المسابقة تهدف إلي إكساب الطلاب سلامة النطق، وصحة الضبط، وإدراك المعاني والأفكار، وتذوق الجمال، والقدرة على الأداء المعبر.

و توجهت الطالبة، بالشكر إلى محمد سيد، الذي أشرف على تدريبها وصقل موهبتها، و حنان سليمان، موجه أول التربية المسرحية، التي لم تبخل عليها بالنصح والإرشاد والدعم النفسي والمعنوي، و إلى توجيه التربية المسرحية، بقيادة سعيد جودة، الموجه العام، و نشأت أحمد، موجه أول التربية المسرحية.

يذكر أن هذه المسابقة تنظمها وزارة التربية و التعليم سنويًا، و يتبارى فيها الطلاب من جميع المدارس.

في سياق آخر ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع لجنة مشروع رأس المال الدائم المشكلة بحسب القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2019 والمختص بتنفيذ الشراكة من أجل التطوير مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من موارد المدارس الزراعية فيما يتفق مع قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، و ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو ربط خريج التعليم الفني بسوق العمل وتنمية الجانب العملي للطلاب.

وأكد مدير تعليم قنا، أن المديرية بصدد طرح مناقصات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة عنابر الدواجن بمدارس قنا ودشنا و خزام الزراعية وكذلك استزراع مساحة 30 فدان بمدرسة فقط الزراعية وفق الاجراءات التي نص عليها القانون، على أن تشكل لجنة لصياغة العقود من عضو ممثل عن الشئون القانونية وآخر من الشئون المالية والإدارية وثالث يمثل الرأي الفني على أن يتم مراجعة العقود من قبل لجنة مشروع رأس المال بالوزارة قبل توقيعها بصورة نهائية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع المنعقد بمكتب الوكيل في حضور المهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني و مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالدأبو زيد، مدير إدارة التعليم الزراعي، و يحيي رشوان، مدير الشئون القانونية، و هلال عارف مدير إدارة التعليم التجاري، و أحمد زين، موجه عام الشئون المالية، والمهندس محمد رمضان، موجه عام التعليم الزراعي.

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