رئيس هيئة محو الأمية: مصر خالية من الأمية 2025.. ومحو أمية 4 أشخاص شرط للتخرج

_ رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار يكشف لـ"صدى البلد" عن موعد التخلص من الأمية بمصر

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الأمية والتخلف وجهان لعملة واحدة، فالقضاء على الجهل يساعد الدولة المصرية على التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وطرحت مسألة محو الأمية كقضية عالمية تبنتها الدول كلها، والتوافق على حل وحيد هو تعميم التعليم الأساسي لسد منابع الأمية وتسهيل الإنطلاق للاستراتيجيات التنموية.







قال الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إن آخر إحصائية لحصر عدد الأميين في مصر كانت عام 2017 التي بلغ عددها 17 مليون أمي في مصر، بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق وأن الهيئة تستهدف عددا كبيرا سنويا وان مشروع محو الأمية أمن قومي ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة ويوجد تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية والأزهر وجهات أخرى لكي تكون مصر خالية من الأمية تحقيقا لرؤية مصر 2030.









وأضاف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الهيئة تسعى أن تكون مصر خالية من الأمية 2025 حسب توجهات القيادة السياسية الرشيدة موضحا ان خلال العامين القادمين سوف يتم محو أمية 6 محافظات في مصر.





وأكد الدكتور عاشور أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه منوها بأن مصر الدولة الوحيدة التي لم يؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.





وأعرب العمري عن سعادته لتفعيل دور الشركاء للتصدي لقضية الأمية فصلا لمحو الأمية بدير الأنبا إبرام، الذي تم فتحه بمعرفة الأزهر الشريف، تجسيد اللحمة الوطنية، وترسيخ لقيم المواطنة، وتعزيزا للانتماء، وسيادة روح المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.





وأكد أن يرى ما تنادي به الهيئة من ترسيخ لقيم المواطنة، وقبول الاختلاف، وأن تسود روح المحبة والسلام، ونبذ العنف والإرهاب، وأن تعزز القيم المصرية الأصيلة، مفعلا بشكل ميداني ينأى عن الشعارات.





وأوضح أن القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.





وتابع العمري أن هناك ثلاثة منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والمنبع الثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما عن المنبع الثالث والأخير هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.



