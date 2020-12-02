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محافظ الإسكندرية: 5 أشخاص ما زالوا أسفل أنقاض منزل محرم بك المنهار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا عن انهيار عقار الاسكندرية ورجال الحماية المدنية وهم يبحثون عن ضحايا تحت الانقاض، أو ناجين 

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المنزل قديم جدا وصدر قرار له منذ سنوات، مضيفا أنه تم اخراج ثلاث جسامين لضاحيا العقار والعملية صعبة جدا لأن الشوارع ضيقة.
وأضاف الشريف، أن هناك 8 أشخاص تحت الانقاض وتم اخراج ثلاث منهم ومتبقي 5 أشخاص، مشيرا إلى أن المنزل المنهار مبنى منذ عام 1941 وصادر له 3 قرارات ترميم.

وتابع محافظ الاسكندرية، أن هناك 2400 منزل بالإسكندرية يتجاوز عمره 75 عاما، لافتا إلى أنه سيتم تدبير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من انهيار العقار.
وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط عقار قديم مكون من 4 طوابق، بشارع الفردوس، بمحطة مصر بجوار السكة الحديد، ولم يتضح وجود ضحايا من عدمه.

وانتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلب حصر المنازل المهددة بالأنهيار، مستدركا أنه مستعدون لتوفير دور ايواء للمتضريين من العقار المنكوب.

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