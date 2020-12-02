تشكيل برشلونة أمام فيرنكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست - مينجويزا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش -

خط الهجوم: ترينكاو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل فيرنكفاروزي المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في المجر.





ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.





وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.





يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.





ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.

صيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".