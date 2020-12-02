بعد إقرار حل الكنيست.. مشادة في البرلمان بين نتنياهو وجانتس

اقتربت الدورة القصيرة للكنيست الـ23 من نهايتها يوم الأربعاء، عندما أقر أعضاء الكنيست من المعارضة وأزرق أبيض قوانين حل الكنيست.





وبحسب "جيروزاليم بوست"، تم تمرير مشاريع القوانين التي ترعاها ميرتس ويش عتيد تليم بأغلبية 61 صوتًا مقابل 54. ولم يتم تمرير مشاريع القوانين التي ترعاها يمينة والقائمة المشتركة.





تم تمرير مشاريع القوانين فقط في قراءاتها الأولية، لذلك يجب تمريرها ثلاث مرات أخرى في الجلسة الكاملة وثلاث مرات في لجنة الكنيست لتصبح قانونًا وتمكين تفريق البرلمان. وستجتمع لجنة مجلس النواب يوم الاثنين لتعلن رسميا نفسها اللجنة التي ستشرع مشروع القانون.





تتطلب القراءات الإضافية لمشروع القانون تحديد موعد للانتخاب. من المتوقع أن يضغط الليكود من أجل الموعد الأخير المحتمل والمعارضة في أقرب وقت ممكن.





تتطلب القراءات الإضافية لمشروع القانون تحديد موعد للانتخاب. من المتوقع أن يضغط الليكود من أجل الموعد الأخير المحتمل والمعارضة في أقرب وقت ممكن.





في مؤتمر صحفي بعد ساعات من التصويت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء المناوب بيني جانتس "بحاجة إلى التوقف عن جر إسرائيل إلى الانتخابات" وأنه "لم يفت الأوان بعد".





لقد تجنب نتنياهو الأسئلة حول ما إذا كانت الانتخابات قد بدأت لأنه لم يرغب في احترام اتفاقه مع جانتس بشأن التناوب في مكتب رئيس الوزراء.





ورد جانتس بأنه لولا المحاكمة الجنائية لنتنياهو، ستكون هناك حكومة عاملة وميزانية للدولة ولن تكون هناك انتخابات.





قال جانتس: "اللوم يقع عليك وعليك أنت فقط".





على الرغم من تبادل الاتهامات، جرت مفاوضات بين مقربين من نتنياهو وجانتس بعد التصويت، في محاولة لمنع الانتخابات.





أثناء إجراء التصويت، جلس نتنياهو وجانتس بجانب بعضهما البعض وحرصا على النظر في اتجاهات مختلفة. في وقت سابق، وصف منسق الاتصال الوزاري للكنيست دافيد أمسالم (الليكود)، المقرب من نتنياهو ، جانتس بأنه "ضعيف الشخصية".





قرر حزب القائمة المشتركة المكون من أربعة أعضاء، بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، عدم حضور التصويت، على الرغم من ضغوط زملائه في القائمة المشتركة لدعم مشروع القانون. وسيواجه عقوبات لانتهاكه انضباط الفصائل.



