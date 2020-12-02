حملة «على راسنا» تصل الإسكندرية.. التنسيقية تكرم أبناء الشهداء

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء، بالإسكندرية، ضمن فعاليات حملة "على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية بالتزامن مع أعياد الطفولة، بحضور العميد حازم بدر نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور محمد سعد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويوسف الديب والمهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وهدى عبد الستار عمار عضو التنسيقية.





وجرت فعاليات الحفل في قاعة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بحضور عدد من أبناء الشهداء وهم، نور ورويدة أبناء الشهيد أحمد محمد سالم عباس، وزوجته بسمة صلاح علي، ويحيي وفريدة أبناء الشهيد محمد درويس، وزوجته هاله محمد حسن، وآسر نجل الشهيد أيمن عبدالحميد، وزوجته سلمى مصطفى محمد، ومليكة وتاليا أبناء الشهيد محمود طلعت زيادة، وزوجته بسمة عبد النبي، ورودينا ابنة الشهيد محمد علوي حسن محمد، وزوجته دعاء إبراهيم عبداللطيف، ومحمد وإسلام أبناء الشهيد عبد السلام محمد السيد، وزوجته شيماء هريدي السيد، ومنى الكومي شقيقة الشهيد محمد الكومي، نيابة عن زوجته وابنته زينة، ووالدة الشهيد شريف محمد عمر نيابة عن أبنائه وزوجته.





وقدمت الاحتفالية هدى عبد الستار عمار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأبدت سعادتها وفخرها بأن تكون التنسيقية هي مؤسس حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، والداعي والمنظم للاحتفالية، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية التربية والتعليم.





وعبر المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شعوره بأبناء وزوجات الشهداء لما عاصره أثناء عمله في سيناء 2010 وحتى عام 2015، وما شاهده من تضحيات شهدائنا وأن ما قدمته أسر أبطالنا من تضحيات هو دين في رقابنا.