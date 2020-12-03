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حوادث

إصابة رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أُصيب رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، وشخص آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب قرية دير العذراء بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة المهندس "محمد. ا. د"، 53 سنة، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمشرف على مدينة الفشن الجديدة، وأحد مرافقيه "على. م. ع"، 40 سنة، لا يعمل، مقيمين بمدينة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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وفي سياق آخر، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، إضافةً إلى المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

أكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيرًا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز أبوقرقاص حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الاعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها وذلك في اطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

كما تواصل الوحدات المحلية لمركزي أبوقرقاص وبني مزار أعمال الإنارة، حيث سيجري زرع أعمدة الإنارة على امتداد الطريق وتنفيذ أعمال الصيانة. 

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