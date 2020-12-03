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فن

أخبار الفن.. مي فخري تكشف تفاصيل اعتزالها وارتداء الحجاب.. وقبلات النجوم تشعل افتتاح مهرجان القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:40 ص
محمد فراج وخطيبته
محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسرى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ظلت علامة فى تاريخ السينما المصرية والتى لقبت باسم سمراء النيل. 

افتتحت مساء أمس، الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

كشفت الفنانة المعتزلة مي فخري، عن أسباب اعتزالها وارتدائها الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عددًا من اللقطات و"التقاليع" الغريبة ضمن فعاليات حفل افتتاح المهرجان الذى انتهى في دورته الـ 42 ليلة أمس، الأربعاء. 

شهدت السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تبادل القبلات الساخنة وذلك فى حفل الافتتاح الذى انتهى منذ قليل. 
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