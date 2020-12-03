ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والمستثمرون يترقبون اتفاق تحفيز أمريكي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

ارتفع الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولار. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولار.


وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.


وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.


وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثيرا محدودا على المعدن الأصفر مستقبلا إذ أن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.


ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما ستقتفي أثرها.


ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولارًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع بفعل ارتفاع الدولار

أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

الذهب يتقهقر.. تراجع 11 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم

ارتفاع فى أسعار الذهب وتراجع الدولار.. تفاصيل

ارتفاع فى أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أمريكي

ترشيحاتنا

دعاء المظلوم.. كلمات يرددها المكروب فيستجاب دعاؤه

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

أدعية لراحة القلب والبال.. يا كاشف الغمّ فرّج همي ويسر أمري وارحم ضعفي

بوسى شلبى تستعرض جمالها برفقة دينا في مهرجان القاهرة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة لصفوفه في صفقة انتقال حر

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اودي audi r8 panther black .. صور

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة