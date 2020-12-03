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اقتصاد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدمة يعقد الندوة الأولى والثانية من "سلسلة ندوات تمكين المرأة في مصر وأفريقيا"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع  الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمرصد المصرى للمرأة فى مجالس الإدارة الندوة الأولى والثانية من "سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول تمكين المرأة في مصر وأفريقيا" حيث تتضمن السلسلة ثلاث ندوات متتالية، وعقدت الندوة الأولى تحت عنوان Bringing The Shadow Out: The (Un)Silenced Narratives of African Women'' Webinar، وعقدت الندوة الثانية تحت عنوان: How to future proof a business using digital media marketing tools ، وذلك عبر تطبيق زووم.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سلسلة ندوات تمكين المرأة فى مصر وأفريقيا تأتي فى إطار سلسلة حلقات التعلم التفاعلي عن بعد واستكمالًا لجهود المعهد التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية).

وحول شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية" أشارت السعيد إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة  أطلق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب وذلك أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.

وأضافت السعيد أن الشبكة إلى تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب العاملين بالدولة في القارة الأفريقية وتفعيل ونشر مبادئ الحوكمة على مستوى القارة. كما سيكون لهذه الشبكة دورها في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 و"أجندة أفريقيا 2063. 

وفيما يتعلق بمجالات اهتمام الشبكة أفادت السعيد أنها تتمثل في تدريب الجهات الحكومية، الحوكمة، التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الشبكة تضم فى عضويتها خريجى برنامج القيادات النسائية الأفريقية الأول الذى أقيم بالقاهرة يناير الماضى بحضور 94  إمرأة من 35 دولة في جميع أنحاء القارة الأفريقية ممن يشغلن مناصب إدارية عليا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى محاور الندوة الأولى التي تضمنت الإشارة الى عدة موضوعات منها الدور الجديد الذى يلعبه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر مبادئ الحوكمة والمساهمة فى تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، إلى جانب الإشارة إلى شبكة تنمية الأفريقية كمنصة رائدة ومركز معرفي يعمل على تعظيم ناتج التعاون لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في أفريقيا، والمساهمة بشكل كبير في تطبيق مبادئ الحوكمة العامة الجيدة داخل القارة الأفريقية من خلال التدريب الشامل والاستشارات والتطوير الوظيفي وخدمات البحث لتحقيق تطلعات أجندة 2063، علاوة على الإشارة إلى نشأة المرصد المصرى للمرأة فى مجالس الإدارات والذى تأسس في عام 2017 ، يمثل شراكة فريدة تجمع بين الحكومة وجمعيات الأعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية معترف به كمرصد متخصص في إطار المجلس القومي للمرأة ويدعو إلى وجود 30٪ من النساء في المجالس في مصر بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالندوة الثانية أوضحت شريف أنها تطرقت إلى مجموعة من الموضوعات منها أهمية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي مكونات خطة التسويق عبر السوشيال ميديا ، دراسة وتحليل الوضع الحالي على منصات التواصل الإجتماعي، تطبيق الاستراتيجية التسويقية بشكل عملي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب ادوات وقنوات التسويق الرقمي، والتركيز على الابتكار في خطة التسويق، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية للتسويق الرقمي.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مشاركة قيادات نسائية من وزارات مختلفة من مصر والقارة الافريقية بالندوتين.
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