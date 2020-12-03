وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 99

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق يعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية التي يقدمها الجهاز منذ ما يزيد على 60 عاما، يمثل بحث هذا العام الرابع عشر للجهاز، ويأتى هذا ضمن سلسلة من الإسهامات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من أجل توفير قواعد البيانات بالإضافة إلى البحوث المجتمعية والاستثنائية.



وأكملت "السعيد" خلال إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، البحوث استهدفت دراسة تأثير جائحة فيروس كورونا على الأسر والأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، حيث ساهمت في مواجهة الجائحة واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.





وتابعت: انتظر دائما وبشغف نتائج هذا البحث من خلال ما يوفره من بيانات وقرارات، فهو يمثل ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، معقبة: يعتبر بحث الدخل والإنفاق من الأبحاث ذات الخصائص الخاصة حيث يتم من خلاله توفير بيانات بيتم الاعتماد عليها في دراسة في قياس مستوى معيشة الأسرة،سواء كان فقر مادي أو متعدد الإباء ودراسة معدل متوسط الاستهلاك السنوي للأسر والفرض لكل بند من بنود الإنفاق، بالإضافة العوامل المؤثرة والتعرف على التوزيع النسبي للأسرة، واستخدامه كأوزان، والذي يعد مؤشر هام تستخدمه الدولة لحساب مؤشرات التضخم.



وأوضحت نشهد اليوم من خلال بحث هذا العام العديد من المؤشرات الإيجابية، منها إنخفاض معدل الفقر ولأول مرة منذ عام 99، فهو كان يستمر في التزايد حتى عام 2017/2018، حيث انخفضت نسب الفقر 29.7، معقبة: والإنخفاض الأكبر كان في ريف الوجة البحري ويلية الوجة القبلي.





