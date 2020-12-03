هاشتاج أمير عادل يتصدر تويتر بعد تعاقده مع الزمالك.. ومغردون امير عادل زملكاوي

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج أمير عادل ، وذلك بعد ضمه إلى الفريق الأول لنادى الزمالك، وأعرب جماهير نادى الزمالك عن سعادتهم بضم اللاعب ويروا أنه إضافة للفرقة.





جائت تغريدات الجماهير كالتالى:

-رسميًا.. #الزمالك يضم أمير عادل لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.





-أمير عادل ينتقل رسميًا للزمالك في صفقة إنتقال حر⁦يد تكتب⁩





-أهلًا بيك في النادي الأكثر تحقيقًا للألقاب القارية في القرن العشرين





-امير عادل زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا





-ده اللاعب امير عادل لاعب كده بمواصفات أوروبيه نزل مصر مخصوص علشان يمضي العقود مع الزمالك بعد اتفاقه





فيما قد أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل في صفقة انتقال حر.





وكان أمير عادل يلعب في صفوف نادي سارسبورج النرويجي قبل أن يرحل اللاعب رسميًا بعد نهاية عقده في الموسم المنقضي.





وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.





وأصبح أمير عادل الصفقة الثانية للزمالك في فترة الانتقالات الجارية حيث كان النادي الأبيض تعاقد بصورة رسمية مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي.





وانتقل حمزة المثلوثي إلى صفوف الزمالك قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده رفقة "عاصمة الجنوب".



