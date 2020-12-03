ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج أمير عادل يتصدر تويتر بعد تعاقده مع الزمالك.. ومغردون امير عادل زملكاوي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج أمير عادل ، وذلك بعد ضمه إلى الفريق الأول لنادى الزمالك، وأعرب جماهير نادى الزمالك عن سعادتهم بضم اللاعب ويروا أنه إضافة للفرقة.

جائت تغريدات الجماهير كالتالى:
-رسميًا.. #الزمالك يضم أمير عادل لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

-أمير عادل ينتقل رسميًا للزمالك في صفقة إنتقال حر⁦يد تكتب⁩

-أهلًا بيك في النادي الأكثر تحقيقًا للألقاب القارية في القرن العشرين 

-امير عادل زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا

-ده اللاعب امير عادل لاعب كده بمواصفات أوروبيه نزل مصر مخصوص علشان يمضي العقود مع الزمالك بعد اتفاقه 

فيما قد أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل في صفقة انتقال حر.

وكان أمير عادل يلعب في صفوف نادي سارسبورج النرويجي قبل أن يرحل اللاعب رسميًا بعد نهاية عقده في الموسم المنقضي.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأصبح أمير عادل الصفقة الثانية للزمالك في فترة الانتقالات الجارية حيث كان النادي الأبيض تعاقد بصورة رسمية مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وانتقل حمزة المثلوثي إلى صفوف الزمالك قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده رفقة "عاصمة الجنوب".

جدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ الموسم الجديد في مسابقة دوري المصري الممتاز بمواجهة فريق المقاولون العرب في موسم (2020 - 2021).
Advertisements
Advertisements

عضو مجلس إدارة الزمالك: تركي آل الشيخ منح مليون دولار للنادي

ما حدث لا أريد تكراره.. بيتسو موسيماني يعنف لاعبي الأهلي رغم التأهل لنهائي كأس مصر

خاص | لن نلاعب الأهلي في القاهرة.. نهضة بركان يتمسك بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

الشهير بزتونة .. الزمالك يعلن ضم أمير عادل في ثاني صفقات الموسم الجديد..صور

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو

مدرب مصري بإنجلترا: الشناوي قالي عايز احترف حتى لو في أسكتلندا

شوبير يدافع عن الزمالك: بعض أبناء النادي عايزين يوقعوه وسيفشلون

أخبار الرياضة.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة وقاسم يوضح حقيقة رحيل ثنائي الزمالك وإبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا

لا يوجد مليم واحد محجوز عليه..شوبير نقلا عن ممدوح عباس بشأن أرصدة الزمالك

إبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا في أفريقيا ولا كأس مصر.. ومخسرناش كورة

محامي النقاز: أرفض الشماتة في مرتضى منصور.. ولن أتنازل عن قضيتي

هاشتاج أمير عادل يتصدر تويتر بعد تعاقده مع الزمالك.. ومغردون امير عادل زملكاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح فئة جديدة هايبرد من lexus ux 250h.. صور

الشهير بزتونة .. الزمالك يعلن ضم أمير عادل في ثاني صفقات الموسم الجديد..صور

سعر ومواصفات اودي audi r8 panther black .. صور