ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طريقة فعالة لتلميع فوانيس السيارة وكيفية حمايتها من الإصفرار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:02 م
لتلميع فوانيس السيارة
لتلميع فوانيس السيارة
Advertisements
اشرف عطية
تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي من الممكن ان تحل مشاكل كثيرة نواجهها في حياتنا اليومية و لكن هذة النصائح يمكن ان تنفعنا ويمكن ايضا ان تضرنا ففي هذا السياق سنتناول إمكانية تنظيف وتلميع مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان لتبيين ان هذه الطريقة مفيدة ام عديمة النفع . 

أكد خبراء السيارات على إمكانية تنظيف مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان خصوصا عند تحول لون الفوانيس إلى اللون الأصفر خاصة في المناطق الحارة، وهو ما يؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح ليلًا، كما ينقص من جمال السيارة وجاذبيتها ويجعلها تبدو قديمة وقبيحة.

و لذلك نطرح عليكم طريقة استخدام معجون الأسنان لتلميع فوانيس السيارة وتنظيفها، لكن مع ملاحظة أن هذه الطريقة لا تنجح في حالة وصول الاصفرار إلى المناطق الداخلية للفانوس :

1- وضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح

2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار

3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا

4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض

5- في بعض الأحيان يتطلب تلميع الفوانيس ان تقوم بفكها و غسيلها من الداخل بالمياه. 

وللحفاظ علي الفوانيس من عوامل الجو مثل الشمس والاتربة والاصفرار يجب ان تقوم بلصق طبقة رقيقة وشفافة مثل الفامية الحراري الغير حاجب للرؤية حتي لا يمنع الإضاءة من الخروج من الفوانيس ويحافظ عليها من الشمس فيمنع الاشعة الفوق بنفسجية من اختراق الطبقة الخارجية للفانوس . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج حساسية الأسنان .. وطرق الوقاية منها

حب عربيتك .. خطوات بسيطة لتلميع السيارة وعودتها كالجديدة

تنظيف الأسنان.. متى يبدأ الطفل فى استخدام الفرشاة والمعجون

أنواع وطرق تلميع السيارة من الخارج

علامات تدل على تعرض سيارتك لحادث قديم

فيديوجراف .. علامات تدل على تعرض السيارة لحادث قديم

ترشيحاتنا

رونالدينيو الدنمارك.. تعرف على أرقام أمير عادل بعد توقيعه رسميا لـ الزمالك

الأمم المتحدة تزيل الحشيش والقنب من فئة المخدرات الخطرة

الزمالك يقرر تعديل عقود شيكابالا ومصطفى محمد وأبو جبل

عمر ربيع ياسين يكشف عن شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

النجاح مش بالزفة الكدابة.. رسالة قوية من عمرو سعد لـ وحيد حامد بعد تكريمه

الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مؤثرة لزوجين مسنين.. عاشا معًا 52 عاما وأنهى كورونا حياتهما بفارق أسبوعين

سمير عثمان عن مستوى إبراهيم نورالدين: حظه وحش.. صور

الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو