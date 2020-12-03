طريقة فعالة لتلميع فوانيس السيارة وكيفية حمايتها من الإصفرار

تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي من الممكن ان تحل مشاكل كثيرة نواجهها في حياتنا اليومية و لكن هذة النصائح يمكن ان تنفعنا ويمكن ايضا ان تضرنا ففي هذا السياق سنتناول إمكانية تنظيف وتلميع مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان لتبيين ان هذه الطريقة مفيدة ام عديمة النفع .





أكد خبراء السيارات على إمكانية تنظيف مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان خصوصا عند تحول لون الفوانيس إلى اللون الأصفر خاصة في المناطق الحارة، وهو ما يؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح ليلًا، كما ينقص من جمال السيارة وجاذبيتها ويجعلها تبدو قديمة وقبيحة.





و لذلك نطرح عليكم طريقة استخدام معجون الأسنان لتلميع فوانيس السيارة وتنظيفها، لكن مع ملاحظة أن هذه الطريقة لا تنجح في حالة وصول الاصفرار إلى المناطق الداخلية للفانوس :





1- وضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح





2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار





3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا





4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض





5- في بعض الأحيان يتطلب تلميع الفوانيس ان تقوم بفكها و غسيلها من الداخل بالمياه.





وللحفاظ علي الفوانيس من عوامل الجو مثل الشمس والاتربة والاصفرار يجب ان تقوم بلصق طبقة رقيقة وشفافة مثل الفامية الحراري الغير حاجب للرؤية حتي لا يمنع الإضاءة من الخروج من الفوانيس ويحافظ عليها من الشمس فيمنع الاشعة الفوق بنفسجية من اختراق الطبقة الخارجية للفانوس .