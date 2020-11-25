تعرف على كيفية العناية بـ مصابيح سيارتك

من ضروريات القيادة، ومن الأمور التي يجب اتباعها من قبل قائد السيارة هي الاهتمام الشديد بالحالة العاملة للمصابيح، ليحصل على أفضل مستويات الرؤية وضمان قيادة آمنة على كافة المستويات. تظهر أهمية مصابيح السيارة خاصةً في الأوقات الليلية وأثناء السير على طرق السفر بالأحرى لذلك فهي





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح الخاصة بعناية مصابيح سيارتك





1- إصلاح المصابيح

من الممكن أن يتعرض الغلاف الخارجي للمصابيح للكسر أو التلف، وفي هذه الحالة من الممكن شراء غلاف جديد تو ما يسمى "باغة" وهي الطبقة البلاستيكية الخارجية لجسم مصباح السيارة، فنقوم بإزالة البًاغة القديمة و لصق الجزء الجديد جيدًا على حواف الهيكل الخارجي، ومن الأفضل أن تلصق بمادة السليكون الشفاف أو أنابيب الغراء المقاومة للمياه.





2- تلميع المصابيح المعتمة

ربما يكون مصباح سيارتك قد يحتاج إلى تلميع داخلي فقط، بسبب عوامل الطقس المختلفة مثل الاتربة و درجات الحرارة المرتفعة، وفي هذه الحالة سنقوم بفك المصباح داخليًا وتنظيفه جيدًا حتى يكون لامعًا وصاحب بريق مميز، ثم نقوم بوضعه مرة أخرى داخل الدائرة الكهربائية، و تفعيله والاستمتاع بشكله الجديد بعد أن تمت عملية تنظيفه.





3- صيانة اللمبات

من الأمور التي يجب أن يتبعها قائد السيارة هي، الانتباه جيدًا من الحالة العامة للمبات سواء كانت خاصة بالمصابيح الأمامية أو الخلفية أو لمبة التوقف الواقعة أسفل الزجاج الخلفي، وتعد هذه العملية من أبسط الأمور والغير معقدة، فالخطوات هي فك المصباح وشراء لمبة أخرى بدلًا من المحترقة، بعد ذلك نقوم بتركيبها مرة اخرى، ويفضل أن نحتفظ باللمبة القديمة لشراء واحدة مماثلة لها بنفس الحجم والفولت ، حتى لا يختلط عليك الأمر، و يكلفك الكثير من الوقت والجهد.





4- تغيير المصباح