إزالة المطبات الهوائية من الطرق السريعة في الوادى الجديد

أعلن الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، عن الانتهاء من رصف منطقة المطبات الهوائية بالطريق السريع بعدد من الطرق السريعه بعد إزالتها لأنها كانت من أهم أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة حيث جرت إزالتها وتسوية منسوب الطريق إعادة رصفه، في إطار تنفيذ خطة الاحلال والتطوير التي تشمل المركز والقرى التابعة له وفقا لجدول زمني يجري تنفيذه.





وفي سياق متصل تستكمل الوحدة المحلية لمركز الخارجة ، تنفيذ مشروع تجميل مدخل واحة الخارجة من الجهة الشمالية بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط. وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن تنفيذ المشروع يجري على عدة مراحل بدأت فعليًا من خلال توصيل خط مياه وزراعة أشجار الزينة بجوار الممشى شمال المدينة وإعداد وزراعة مسطحات خضراء.





اقرا ايضا:

تعالج المفاصل والأمراض الجلدية.. الآبار الكبريتية مقصد للسياحة العلاجية بالوادي الجديد وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن أعمال التطوير تأتي في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، على ضرورة تفعيل الارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة، حفاظًا على الصالح العام. وأشار الطماوي، إلى تكليف مسئولي تنفيذ المشروع بسرعة إنجاز كافة أعمال التطوير، وتكثيف أعمال النظافة، والذي يأتي في إطار تحسين المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمدينة الخارجة ومواطنيها، وزوارها.

من جانب اخر أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه فريق بحثي من التنفيذيين المتخصصين والمستثمرين، جولة تفقدية بموقع بحيرات مفيض توشكي، وذلك لاستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.





ووجه الزملوط، بعرض دراسة وافية عن التربة بالمنطقة وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة.





كما وجه محافظ الوادي الجديد، بشق وتمهيد الطريق الواصل لموقع البحيرات لاستغلال المنطقة تنمويًا وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والحفاظ على مياه البحيرات بدلاََ من تعرضها للبخر دون طائل.