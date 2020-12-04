هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار حلال؟ شاهد رد الإفتاء

ورد "شلبي"، قائلًا: فوائد البنوك تعني وضع المال فى البنك وأخذ الأرباح، وقد أفتت دار الإفتاء على أ ن فوائد البنوك حلال وجائزة لأنها من قبيل الاستثمار.

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنك

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.



وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.



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