بسعر 5000 جنيه.. تعرف على أفضل هواتف الفئة المتوسطة 2020

الهواتف الذكية لإطلاقها على مدار العام، من أبرز الأجهزة التي تقدم مواصفات رائدة مقابل سعر معقول نسبيا، فإذا كنت تبحث عن أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه 2020، نعرض لك فيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف المتوسطة لهذا العام. تعد أفضل هواتف بسعر 5000 جنيه 2020، والتي تأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتسارع شركات تصنيعلإطلاقها على مدار العام، من أبرز الأجهزة التي تقدم مواصفات رائدة مقابل سعر معقول نسبيا، فإذا كنت تبحث عن أفضل موبايل بسعر 5000 جنيه 2020، نعرض لك فيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف المتوسطة لهذا العام.





أفضل هواتف بسعر 5000 جنيه 2020





في ظل تشابه مواصفات هواتف الفئة المتوسطة ، يصبح أمر شراء هاتف جديد بسعر 5000 جنيه صعبا للغاية، لاسيما وأن تلك الشركات المصنعة قد تطلق ضمن سلسلة هواتف الاقتصادية أكثر من إصدار والتي يصعب معها اختيار الهاتف المناسب لك.









1. هاتف ريلمي Realme 6 Pro:





بالرغم من إصدار سلسلة هواتف ريلمي 7، مازالت الطرازات السابقة ضمن الفئة من المتوسطة من ريلمي تتصدر القائمة لهذا العام، نظرا لأنها تجلب الكثير من المميزات والمواصفات، ويأتي هاتف Realme 6 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة تدعم معدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 و 8 ميجابيكسل، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 12 و8 و2 ميجابيكسل على التوالي.





ويحتوي هاتف ريلمي 6 برو، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، كما يعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مقابل سعر 5900 جنيها مصريا.









2. هاتف سامسونج Galaxy A51:





تستمر شركة سامسونج في إضافة بعض المواصفات المتطورة لهواتفها ضمن الفئة المتوسطة، ويمتاز هاتف Galaxy A51، بكاميرا خلفية رباعية بقدة 48 و 12 و 5 و5 ميجابيكسل على التوالي، في حين يجلب الهاتف كاميرا أمامية واحدة بدقة كبيرة وهي 32 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.





ويعمل هاتف Galaxy A51، بواسطة معالج من نوع Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويضم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، ويتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 4000 جنيها مصريا.









3. هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro:





أطلقت شركة شاومي العديد من الإصدارات ضمن سلسلة ريدمي نوت 9، ولكن يتسم هاتف Redmi Note 9 Pro، بأفضل المواصفات ضمن التشكيلة الرائدة، حيث يتميز بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.67 بوصة، ويعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذارة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.





ويقدم هاتف ريدمي نوت 9 برو، كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و5 و 2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5020 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يعادل 4200 جنيها مصريا.